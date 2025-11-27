Abierta la convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias para 2026

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy la convocatoria de ayudas destinada a inversiones para modernización y mejora de explotaciones agrarias, a través de la cual la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente busca fomentar su competitividad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica, garantizando su viabilidad y contribuyendo al relevo generacional en el medio rural.

Las inversiones subvencionables incluyen adquisición de maquinaria y equipamiento agrario, edificaciones agrarias, mejora de sistemas de riego y eficiencia hídrica, implantación de nuevas plantaciones de frutales, y desarrollo de sistemas productivos innovadores en el sector del champiñón y la seta.

Esta línea de ayuda está dotada con 4,6 millones de euros para 2026, una partida con la que el Gobierno de La Rioja mantiene el esfuerzo presupuestario en una nueva convocatoria que, además de mantener al champiñón y la seta como sector prioritario, mejora las condiciones de concesión para las operaciones de un sector estratégico para la agricultura y economía de la región como son los frutales de pepita. Las solicitudes de ayuda podrán presentarse hasta el próximo 18 de diciembre.

De este modo, las inversiones en explotaciones de fruta de pepita contarán con valoración preferente en el proceso de selección de actuaciones y obtienen cinco puntos más en el proceso de concurrencia competitiva establecido en la convocatoria y pueden lograr una ayuda de entre un 60 y 80 por ciento sobre el importe admisible.

En la convocatoria se crean tres nuevos epígrafes con los precios máximos a cuantificar para las inversiones dirigidas a la plantación de peral o manzano, en el caso que el material elegido sea un portainjerto tolerante al fuego bacteriano, con ayudas de 11.486, 17.390 o 27.400 euros por hectárea según la intensidad de plantación y su conducción en forma libre o dirigida.

El año 2025 supuso un hito para las ayudas de modernización y mejora en las explotaciones agrarias riojanas, al contabilizarse 294 solicitudes de ayuda aprobadas que implicaron inversiones por un importe total de 20,4 millones de euros. El Gobierno de La Rioja amplió hasta los 6,2 millones la partida presupuestaria para apoyar todas las inversiones admisibles.

El Plan empresarial se presentará de acuerdo con el modelo establecido en el Catálogo de Ayudas del Gobierno de La Rioja para las inversiones en explotaciones agrarias https://www.larioja.org/agricultura/es/gestion-explotaciones...

Las solicitudes se deberán presentar exclusivamente de manera electrónica a través de la aplicación 'MAG. Mejora y modernización de explotaciones agrarias', que se realiza a través de la dirección www.larioja.org/pdr o desde el catálogo de ayudas a la agricultura.

ESTABLECIMIENTO DE JÓVENES AGRICULTORES

En otro orden de cosas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para modificar la Orden AGM/7/2024, de 14 de febrero, que establece las bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores, buscando poder ofrecer a los jóvenes que deseen incorporarse al sector agroganadero unas condiciones más atractivas y acordes a las necesidades actuales.

La modificación de la orden se encuentra en este momento sometida al trámite de información pública, a través del canal La Rioja Participa, que se prolongará hasta el 2 de diciembre.

Así, para la convocatoria de 2026 los jóvenes que se incorporen podrán optar a una ayuda un 46% superior, llegando a los 70.000 euros en modalidad exclusiva y 35.000 euros en pluriactiva, siempre que cumplan con determinados supuestos que van ligados a la consecución de explotaciones agrarias rentables y competitivas.