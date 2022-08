Abierta la convocatoria de becas para Puntos de Información Juvenil

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la convocatoria para la concesión de un máximo de 35 becas para los estudiantes que se sumen a la Red de puntos de información juvenil, durante el curso 2022-2023. Se trata de espacios en los institutos de enseñanza secundaria y en los centros jóvenes para descentralizar la información y acercarla a los jóvenes de la ciudad.

La concejala de Juventud e Educación, Beatriz Nalda, ha señalado que la finalidad de estas ayudas "es acercar la información a los jóvenes, en su entorno escolar y de ocio, apoyar al desarrollo personal de los jóvenes, difundir la información elaborada por el servicio de información juvenil del Ayuntamiento de Logroño (Infojoven) y conocer las necesidades y demandas informativas de los adolescentes, así como sus reacciones".

Además, "establecer una eficaz colaboración entre los puntos de información e Infojoven para el desarrollo de trabajos y campañas informativas específicas; difundir información sobre las actividades que se organizan para jóvenes desde cada centro y en los barrios correspondientes; y potenciar en definitiva la participación activa de la juventud en el desarrollo de los servicios de información municipales".

Las becas van dirigidas a jóvenes, mayores de 14 años, matriculados en centros de enseñanza secundaria o usuarios de los centros jóvenes de Logroño. "En total se dedican 14.700 euros para la concesión de un máximo de 35 becas, cuya cuantía será de 420 euros para cada informador juvenil", ha detallado.

La presentación de las solicitudes se hará en Infojoven, de forma presencial, en La Gota (C/ Once de Junio 2) o virtual, a través del correo electrónico infojoven@logrono.es , hasta las 14 horas del 7 de octubre de 2022. A partir de esa fecha los centros podrán solicitar nuevas becas, siempre que no superen el máximo permitido.

Cada punto de información podrá disponer de dos becas de información juvenil para los centros de enseñanza y una beca para los centros jóvenes.

Las personas becadas se ocuparán de atender el punto de información, actualizar los tablones y soportes digitales (web y redes sociales), recoger y difundir la información que facilita Infojoven, y captar seguidores en las redes sociales, así como colaborar con el Observatorio de la Juventud de Logroño y participar en el seguimiento del Plan de Infancia y adolescencia de Logroño, además de asistir a los talleres de formación y reuniones de coordinación.

Cada beca estará dotada con 420 euros y a cada joven seleccionado se le facilitará la documentación necesaria básica para realizar su labor en cada centro, así como recursos de imagen y pautas para la difusión de la información. También recibirán asesoramiento sobre las tareas y funciones de los informadores, materiales de consulta que respondan a las demandas de información de los jóvenes y un programa de formación específico.

LA RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL

Los Puntos de información juvenil cuentan en los centros de enseñanza con locales habilitados para este uso, debidamente señalizados y al menos un día a la semana los becarios actualizan la información a la zona de mayor tránsito de alumnos durante el recreo. Además, en cada centro se designa una persona que realiza la labor de tutor responsable de los becarios para el apoyo y seguimiento continuo del punto de información.

La dotación de materiales, recursos e infraestructura corre a cargo del propio centro de enseñanza y los becarios tienen acceso a ordenador con conexión a internet y correo electrónico. En la web de cada centro escolar se habilita una referencia o apartado para el punto de información, que es gestionado por los becarios.

En cuanto a los centros jóvenes, disponen de un tablón de documentos y los becarios cuentan con espacio y recursos para desarrollar sus funciones. La dotación de materiales e infraestructura corre a cargo de los centros jóvenes y también disponen de un responsable o tutor de los becarios. Al igual que en los centros de enseñanza, en la web de cada centro joven se cuenta con un apartado para el punto de información.