Abierta en Logroño la convocatoria para solicitar el uso de 82 huertos urbanos de ocio correspondiente a 2026

Abierta la convocatoria para solicitar el uso de 82 huertos urbanos de ocio correspondiente a 2026 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicó ayer las bases reguladoras y convocatoria para otorgar el uso de 82 huertos urbanos de ocio correspondiente a 2026 (fase II) que se conceden para su disfrute durante tres años, cuyas solicitudes se pueden presentar en el Ayuntamiento de Logroño hasta el 18 de septiembre.

Tras su aprobación por la Junta de Gobierno Local la semana pasada, el BOR publicó ayer las bases y la convocatoria para el otorgamiento de autorizaciones para el uso de 82 huertos de ocio correspondiente a 2026 (fase II), cada uno de ellos con una superficie aproximada de 50 metros cuadrados.

El objetivo con el que se realiza esta convocatoria de huertos de ocio, con una concesión de tres años (desde enero de 2027 hasta diciembre de 2029) es la promoción del medio ambiente urbano y, en ese contexto, la convivencia social en torno al cultivo individual de pequeñas parcelas, así como la obtención de una pequeña producción de hortalizas y ornamentales para autoconsumo.

En las bases se recogen una serie de requisitos para ser titular de una autorización: ser persona física mayor de edad, con capacidad física y psíquica para realizar labores agrícolas, estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, así como otras incompatibilidades particulares o de convivientes en relación con huertos de ocio.

Para la recepción de solicitudes, se ha habilita un plazo que comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 18 de septiembre. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud completando un documento disponible en el Servicio de Atención al Ciudadano 010 del Ayuntamiento de Logroño y en la página web del consistorio www.logrono.es .

Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento o a través de los medios descritos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El sistema de adjudicación de los huertos será a través de sorteo electrónico y se generará una lista de espera con el resto de los usuarios, según el orden generado en el sorteo.