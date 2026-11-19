Cortada la LR-113, a la altura del cruce de Brieva de Cameros, debido a un desprendimiento de piedras - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de la apertura de la LR-113, a la altura del cruce de Brieva de Cameros, tras el desprendimiento de rocas que ha ocurrido esta mañana alrededor de las 07,30 horas.

Tras el suceso, la Dirección General de Infraestructuras ha mantenido en el lugar a un equipo del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras que ha trabajado desde primera hora de la mañana en la retirada de material de la calzada y la limpieza del talud, con el objetivo de despejar la vía y poder recuperar la normalidad del tráfico cuanto antes.

En estas labores se han empleado dos vehículos dumper retro y una minidumper.