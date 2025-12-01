Abierta una nueva línea de subvención, por 1,4 millones, para mejorar la eficiencia energética del alumbrado municipal

Archivo - Alumbrado - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reducir el consumo de energía eléctrica en -al menos- un 30 por ciento, los costes del alumbrado y la mejora del bienestar de los ciudadanos hacia un modelo más sostenible de medioambiente son algunos de los objetivos de la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a los municipios para la ampliación o renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal correspondiente al año 2026.

Está dotada con un presupuesto de 1.400.000 euros, 50.000 euros más que en el presente ejercicio, lo que supone un incremento del 3,7%.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha presentado esta ayuda que, aunque es para el año 2026, anticipa su convocatoria con el fin de facilitar a los Ayuntamientos que puedan prepararse mejor la documentación y contar con más tiempo.

En concreto, tienen como fin financiar actuaciones que "impliquen una reducción del consumo energético en al menos un 30% y regular la iluminación en función del horario y tipo de vía", "contribuirán significativamente a reducir los costes económicos de alumbrado de los ayuntamientos, a mejorar el bienestar de las personas y a avanzar hacia un modelo energético más sostenible para el medio ambiente", ha subrayado Daniel Osés.

La convocatoria se publicará mañana, día 2, en el Boletín Oficial de La Rioja. El plazo de solicitud comprenderá desde el mismo día 2, hasta el 1 de febrero, ambos inclusive, de modo que los ayuntamientos dispondrán de dos meses para pedir estas ayudas. "Se trata de una convocatoria financiada íntegramente con fondos propios del Gobierno regional que sacamos de forma anticipada para facilitar el trabajo de los Ayuntamientos de preparar la documentación necesaria", ha afirmado el consejero.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A este respecto, las subvenciones deberán destinarse a financiar actuaciones de ampliación del alumbrado exterior bajo parámetros de eficiencia energética, o de renovación mediante equipos que reduzcan la potencia lumínica. En este último caso, se instalarán o renovarán los equipos por luminarias de mayor rendimiento, por fuentes de luz de mayor eficiencia y/o por equipos electrónicos de regulación y control.

La renovación deberá ir encaminada a reducir el consumo de energía eléctrica al menos en un 30%; regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías, ajustándose a las necesidades de los ciudadanos; y adecuar las instalaciones existentes a los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y en el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

La cuantía máxima subvencionable será de 70.000 euros, 40.000 euros más que en 2023, sin superar el 85 por ciento del importe de la inversión que tenga por objeto la subvención. La ampliación o renovación comprenderá los equipos, la reforma de tendidos y cuadros de instalaciones eléctricas y la obra civil.

Además, serán subvencionables los gastos por contratos de servicios de auditoría, de redacción de proyectos o de dirección de obra, cuando correspondan a actuaciones subvencionadas en virtud de la Orden reguladora, y sean ejecutadas y justificadas dentro de la fecha límite establecida. Los ayuntamientos dispondrán hasta el 30 de octubre de 2026 para justificar la subvención.

MÁS DE 5 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS ESTE AÑO

El Gobierno de La Rioja ha concedido este año un total de 816.758,14 euros en subvenciones a la ampliación o renovación de alumbrado público municipal, una cuantía de la que se han beneficiado un total de 19 ayuntamientos riojanos. "Estos ayuntamientos ya se están beneficiando de un importante ahorro energético, y en consecuencia de un ahorro económico, lo que les permite poder destinar esos recursos para financiar otros servicios básicos", ha apuntado el director general.

"A diferencia de otras convocatorias, habrá una lista de beneficiarios expectantes, lo que quiere decir que si la demanda es superior a la oferta, y en el caso de que se caiga algún proyecto que haya resultado beneficiario, se concederá la subvención a los solicitantes de esa lista con el objetivo de aprovechar todo el importe de la convocatoria", ha añadido León.

Por otro lado, la Consejería ha gestionado subvenciones por valor de 4.352.625,97 euros correspondientes al programa de renovación de alumbrado público en centros históricos y recursos turísticos, financiado con fondos europeos Next Generation, del que han resultado beneficiarios un total de 36 municipios de nuestra región.

SOLICITUDES

La solicitud, que se realizará a través de la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Estudio o memoria de la actuación, aprobada por el órgano competente según modelo Anexo II, donde se detalle la alternativa seleccionada, la justificación del ahorro energético y el presupuesto detallado de las actuaciones desglosando el precio unitario por conceptos.

Facturas del suministro (o suministros) de energía eléctrica relacionada con la instalación de alumbrado sobre la cual se plantea realizar la actuación correspondiente al último año de facturación, a contar desde la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Un certificado expedido por técnico competente, según modelo Anexo III, sobre la adecuación de la actuación prevista a los requisitos y criterios establecidos por la normativa en vigor en materia de eficiencia energética.

Las nuevas luminarias y lámparas deberán cumplir con las siguientes características: FHSinst<1% y Temperatura de color < 4.000K. Preferentemente, la temperatura de color será <3.000K, debiendo justificarse de forma motivada una temperatura superior, que no podrá superar el límite de 4.000K.

LUMINARIAS ESPECÍFICAS EN ZONAS STARLIGHT

Adicionalmente, en los municipios que se encuentren en 'zonas de Reserva de la Biosfera Starlight', las nuevas luminarias y lámparas deberán cumplir las siguientes características: FHSinst < 1% y, prioritariamente, deben estar en torno a una temperatura de color de 2.200k en las zonas 'E2' y Leds PC Ámbar en zonas 'E1', según definición de ITC EA-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

Siempre que sea viable, en estos municipios se instalarán sistemas de regulación de flujo luminoso (tipo dimming en tecnología LED de varios escalones o similar) con reducción superior al 50%.

Además, se valorará positivamente la digitalización de los cuadros de mando, y la sostenibilidad ambiental, si se justifica que utilizan electricidad verde.