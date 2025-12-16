Abiertas 2 convocatorias de ayudas para modernización de regadíos e impulso de pequeñas inversiones en infraestructuras

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 16, las Resoluciones 1969/2025 y 1968/2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueban las convocatorias para la concesión de ayudas dirigidas a la mejora de regadíos cofinanciadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y las destinadas a apoyar pequeñas actuaciones en infraestructuras de riego.

Las comunidades de regantes riojanas son las beneficiarias de ambas líneas de subvención que suman una cuantía de 5.300.000 euros y permitirán garantizar las dotaciones de agua necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector agrario, la eficiencia hídrica, la mejora energética y la digitalización en las redes de riego.

A través de la convocatoria plurianual cofinanciada por FEADER, que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros, los regantes podrán impulsar inversiones en proyectos hasta 2028 asociados a la modernización, nueva transformación o ampliación de zonas de riego, la dotación o mejora de las instalaciones para reducir el consumo eléctrico, y la implantación o mejora de TICs en la gestión eficiente del agua, el telecontrol y la energía.

El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios de valoración que prioriza la Orden de la Consejería de Agricultura, con un importe máximo de la subvención que alcanzará el 60% del presupuesto. Así, se primará a las comunidades de regantes con mayor porcentaje de superficie regable modernizada, así como las de zonas desfavorecidas y las que penalicen los excesos de consumo.

También lo serán aquellas que utilizan energía renovable o la presión natural para la elevación.

Por otro lado, los ahorros en el uso de agua o energía, así como las inversiones dirigidas a implantar Planes de Emergencia en balsas también sumaran puntos para acceder a estas subvenciones. Las comunidades de regantes podrán presentar electrónicamente sus solicitudes (https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=03348) para realizar grandes proyectos desde mañana, día 17, y hasta el próximo 29 de mayo de 2026; mientras que el plazo para las solicitudes de pequeñas actuaciones permanecerá abierto hasta el próximo 13 de marzo de 2026 (https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=24233).

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN CON NOVEDADES PARA GANAR EN EFICIENCIA

El Gobierno de La Rioja ha modificado este año la orden de bases reguladoras de la línea de ayudas dirigidas a las comunidades de regantes para realizar pequeñas actuaciones en infraestructuras de riego con el objetivo, en primer lugar, de atender a las necesidades trasladadas por parte de los regantes riojanos en materia de modernización y sostenibilidad energética, y también para lograr una mayor eficiencia en la gestión de los fondos disponibles.

La nueva convocatoria aumenta el porcentaje de la subvención que podrá llegar hasta el 65% de la inversión solicitada, y se amplía también hasta los 100.000 euros el importe máximo admisible del coste del proyecto. Como novedad, en 2026 las comunidades de regantes podrán presentar más de una solicitud, siempre que se enmarquen en diferentes tipologías de inversión.

La Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, busca con esta convocatoria apoyar a las comunidades de regantes para que puedan modernizar y mejorar sus captaciones, infraestructuras de almacenamiento, bombeos, redes, elementos de control y medida, la compra o construcción de edificios de servicio, e inversiones para la adquisición de terrenos necesarios para la instalación de plantas fotovoltaicas. A su vez, se subvencionará el coste de la redacción de documentos relacionados con la seguridad de presas o balsas.

Paralelamente, desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, se trabaja en la actualidad para poner en marcha a lo largo del próximo 2026 una nueva línea de subvenciones dirigida a ayuntamientos y comunidades de regantes con balsas clasificadas A y B, para que puedan implementar sus planes de seguridad.

Por otro lado, con la actualización de la convocatoria se pretende impulsar la digitalización de los sistemas de riego, el ahorro de energía y la reducción del coste eléctrico. Por ello, serán objeto de subvención la dotación o mejora de instalaciones eléctricas y la implantación o mejora de las TICs.