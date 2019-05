Abierto el plazo para pedir ayudas destinadas a la compra de libros de texto y al comedor escolar para el próximo curso

Publicado 24/05/2019 9:35:22 CET

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy las convocatorias de ayudas destinadas a la adquisición de libros de textos y de comedor escolar de alumnos no transportados, para el próximo curso 2019-2020.

El periodo para solicitar estas ayudas comienza el próximo lunes día 27 y finaliza el 7 de junio. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, y de forma presencial en la Secretaría del centro docente, en la Dirección General de Educación y en el Registro General de la Comunidad Autónoma

AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO

El Gobierno de La Rioja destinará 1.250.000 euros a la línea de ayudas para la adquisición de libros de texto en los niveles educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica que no participen en el programa de gratuidad durante el próximo curso 2019-2020.

El objetivo de esta medida es ayudar a afrontar el gasto en libros de texto a las familias con alumnos en niveles en los que aún no se ha implantado el programa de gratuidad.

En concreto, podrán optar a estas ayudas para el próximo curso los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, dado que los libros que utilizan en estos niveles no pueden ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos, y los estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria, en los que todavía no se ha implantado el programa de gratuidad de libros de texto.

Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y los de 1º y 2º de FP Básica, niveles en los ya estará implantado el programa de gratuidad el próximo curso 2019/2020, solo podrán optar a estas ayudas si en el centro escolar donde se encuentran matriculados se utilizan, de manera exclusiva, libros de texto en soporte digital que no puedan ser reutilizados por los estudiantes en cursos sucesivos.

Las ayudas para la adquisición de libros de texto pueden ser de tres tipos:

Tipo 1. Cuando la renta per cápita del solicitante sea inferior o igual a 4.000 euros, la cuantía de las ayudas será de:

- 175 euros para los alumnos de Educación Primaria

- 250 euros para ESO

- 120 euros para FP Básica

Tipo 2. Cuando la renta per cápita sea superior a 4.000 euros e inferior o igual a 8.000 euros, la cuantía de las ayudas será de:

- 145 euros para los alumnos de Educación Primaria

- 200 euros para ESO

- 95 euros para FP Básica

Tipo 3. Cuando la renta per cápita sea superior a 8.000 euros e inferior o igual a 12.000 euros.

- 100 euros para los alumnos de Educación Primaria

- 150 euros para ESO

- 70 euros para FP Básica

Con carácter especial, a los alumnos cuyos tutores fueran perceptores de la Renta de ciudadanía de La Rioja en 2018 se les concederá también el importe de las ayudas Tipo 1.

AYUDAS DE COMEDOR PARA ALUMNOS NO TRANSPORTADOS

Por otra parte, el Gobierno de La Rioja destinará 1,1 millones de euros para asumir el coste de la concesión de ayudas de comedor para alumnos que no tienen la consideración de transportados, durante el próximo curso escolar 2019/2020. Para los alumnos que necesitan trasladarse al centro educativo en transporte escolar, el comedor es gratuito.

A través de estas ayudas, el Ejecutivo regional permite que las familias riojanas con más dificultades económicas puedan hacer frente al gasto del servicio de comedor, además de favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de La Rioja.

Al igual que en convocatorias anteriores, podrán recibir estas ayudas los alumnos que no tengan la consideración de transportados, escolarizados en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2019/2020.

Existen tres modalidades de ayudas: la tipo 1, con una cuantía máxima de 480 euros, para familias con una renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros; la tipo 2, con un máximo de 240 euros, para rentas per cápita situadas entre 4.000,01 y 4.600 euros y la tipo 3, con una cuantía máxima de 120 euros, para rentas per cápita entre 4.600,01 y 6.000 euros.