Abierto el plazo de presentación de ofertas para 7 parcelas licitadas en el Polígono Industrial Las Cañas

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierto el plazo para presentar ofertas para la adquisición de siete parcelas de propiedad municipal, ubicadas en el Polígono Industrial Las Cañas. Estos espacios suman un total de 54.000 metros cuadrados que refuerzan la apuesta del Consistorio por el impulso y apoyo al tejido industrial de nuestra ciudad.

El presupuesto de licitación del proceso, que finalizará el 19 de febrero a las 14,00 horas, asciende a los 2,7 millones de euros.

SUELO MUNICIPAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CIUDAD

Esta actuación se lleva a cabo en paralelo al Plan Municipal de Mejora de los Polígonos Industriales 2024-2027, en el que el Ayuntamiento de Logroño invierte una media de 1,5 millones de euros al año para renovar, mejorar e impulsar los polígonos industriales de la ciudad (Cantabria, Las Cañas y La Portalada).

Las parcelas en proceso de enajenación son las siguientes:

Parcela M2-P2, de 1.976,92 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 110.246,69 euros (IVA incluido).

Parcela M14-P1, de 10.265,20 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 555.286,73 (IVA incluido).

Parcela M15-P1, de 4.180,91 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 226.162,69 (IVA incluido).

Parcela M15-P2, de 16.159,09 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 874.111,93 (IVA incluido).

Parcela M16-P2, de 7.965,49 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 364.254,02 (IVA incluido).

Parcela M29-P2, de 4.728 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 255.756,89 (IVA incluido).

Parcela M32-P2, de 8.466,42 metros cuadrados. Cuantía base de licitación: 372.260,70 (IVA incluido).

Toda la información y bases completas se pueden consultar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detall...