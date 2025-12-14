Abierto al tráfico un carril de la LR-113 en Viniegra de Abajo tras sufrir un desprendimiento

Archivo - Logo del SOS Rioja - SOS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Serivicio de Emergencias SOS Rioja acaba de informar de que ha quedado abierto al tráfico un carril de la carretera LR-113, en el término municipal de Viniegra de Abajo, que este mediodía había quedado completamente cortada por un fuerte desprendimiento de piedras.

Sobre las 14,45 horas de este domingo, la empresa de mantenimiento de la propia carretera LR-113 ha informado al Centro de Emergencias del corte de la vía en el punto kilométrico 23, en el término municipal de Viniegra de Abajo.

El motivo del corte de la carretera es que se ha producido un desprendimiento "importante de piedras que ha ocasionado el corte total de la vía".

Ahora, desde el Servicio de Carreteras de Obras Públicas indican a SOS Rioja que han abierto la carretera al tráfico de vehículos, tras limpiar el carril sentido Logroño.

Con todo, estos servicios indican que siguen trabajando en la zona y dejarán la carretera señalizada, ya que el carril de subida sigue cortado por las piedras.