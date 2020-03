El abogado de la mujer de Muñoz considera que "la mejor defensa la ha hecho el Fiscal"

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la mujer del exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz, para la que el fiscal, en sus conclusiones, ha pedido la absolución pero que la acusación particular sigue viendo culpable de estafa y blanqueo de capitales, ha considerado hoy que "la mejor defensa la ha hecho el Fiscal".

La Audiencia Provincial acoge hoy la segunda sesión de conclusiones después de que, ayer, el Fiscal rebajase sus acusaciones apoyado, además de en lo escuchado en las diferentes sesiones, en la atenuante muy cualificada de dilaciones (porque los trámites se han alargado desde 2009).

El letrado ha empezado su exposición creyendo que "la mejor defensa es la retirada de acusaciones del Ministerio público" basada, ha considerado, en que "no ha encontrado ni un solo indicio"; y es que, a su juicio, "no ha existido delito".

Para el abogado, por otro lado, "la vinculación que la acusación particular está tratando de hacer" se basa en que su defendida" es la mujer de Muñoz "y eso su señoría no lo debe permitir", ha creído.

Ha explicado que ni ha habido ocultación ni evasión de impuestos y, en cambio, la acusación particular "ha empezado el edificio por el tejado, sabe a dónde quiere llega y ha empezado a acumular hechos".

Con respecto al delito que le imputa la acusación particular de blanqueo, ha indicado que "no hay dinero producido de manera ilegal", sólo hay una "compraventa pública, legal, con luz y taquígrafos y no se busca el retorno de algo que es ilegal".