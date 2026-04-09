'Abril Bollero' vuelve a reivindicar la visibilidad de mujeres lesbianas y bisexuales como motor de igualdad en La Rioja

Presentación de 'Abril Bollero' - GYLDA

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'Abril Bollero' 2026 volverá a reivindicar en La Rioja a las mujeres lesbianas y bisexuales situando sus realidades en el centro de la esfera pública, del 20 al 30 de este mes. A través de la cultura y el encuentro comunitario se buscará la cohesión social, la prevención de la LGTBIfobia y su visibilidad como una cuestión de igualdad, convivencia y calidad democrática.

Así se extrae de la programación presentada esta mañana por representantes de la asociación riojana GYLDA LGTBI+, que por cuarto año impulsa este ciclo junto al apoyo técnico y administrativo de diversas instituciones de la región, como la subdirección general de Igualdad del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Nájera, con la colaboración del consistorio logroñés.

La coordinadora del grupo de mujeres de GYLDA y del área de políticas lésbicas de la Federación Estatal LGTBI+, Rocío Giraudo, ha destacado que "la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales no es solo una cuestión simbólica, sino una herramienta real para generar igualdad, referentes y espacios seguros en nuestra comunidad".

Por su parte, Ruth García Pinar, presidenta de GYLDA, ha subrayado que "el Abril Bollero demuestra que la cultura también es una herramienta política y educativa capaz de transformar la sociedad y prevenir la discriminación, no solo en Logroño, sino también en otras localidades, como Nájera".

La subdirectora general de Igualdad de La Rioja, Begoña Marañón, ha agradecido a Gylda el liderazgo de estas jornadas que permiten "contar con referentes que visibilizan la cultura sáfica" y ha recordado que "las mujeres lesbianas son un colectivo que sufre una discriminación múltiple por su género y por su orientación sexual, y que son uno de los colectivos que sufren un mayor señalamiento".

Desde su primera edición en 2023, el 'Abril Bollero' se ha consolidado como un espacio híbrido donde la reivindicación de derechos y la expresión artística van de la mano. "La visibilidad es, en sí misma, una acción de igualdad que permite romper estereotipos y generar referentes positivos para las generaciones más jóvenes y para todos los tipos de familias", ha resaltado García Pinar.

Como ya es habitual en este ciclo, la participación está asegurada a través del certamen de relatos 'Cuéntanos tu rollo bollo', que busca reflejar las realidades sáficas. Las bases pueden encontrarse en la web gylda.lgbt/abrilbollero2026. En esta ocasión los trabajos se deberán enviar antes de las 23:59 horas del domingo 19 de abril al correo electrónico abrilbollero@gylda.org, incluyendo el título y nombre con el que se desea firmar la obra, el nombre completo de la autora, edad, correo electrónico y teléfono de contacto. Podrán participar mujeres mayores de 14 años, si bien las menores de 18 años deberán contar con la autorización expresa de sus responsables legales.

La extensión máxima será de tres páginas, interlineado 1,5 y tipografía Arial 12 y se preferirá la presentación en formato editable .doc o similar, para facilitar su inclusión en un fanzine recopilatorio de los trabajos presentados.

Esta iniciativa va más allá de ser un evento sociocultural, es una herramienta para demandar políticas públicas que terminen con la vulnerabilidad de las familias diversas y garanticen una atención sanitaria digna y formada en la diversidad de corporalidades, incluyendo, por supuesto, a todas las mujeres, incluyendo a las trans e intersex.

La presencia de artistas con una trayectoria documentada en el activismo, como Sara Socas, Gloria Fortún, Paula JJ, refuerza la coherencia de un programa que sigue consolidando a La Rioja como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres LTBIQ+, gracias también al apoyo institucional del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Nájera.

ACTIVIDADES POR JORNADA

El lunes 20, a las 18,00 horas, habrá un taller de escritura creativa con la escritora y activista Gloria Fortún en la biblioteca municipal Rafael Azcona de Logroño. Con el resultado de los textos que salgan de la actividad y de los recibidos al correo electrónico se elaborará un fanzine conmemorativo posteriormente.

El miércoles 22, a las 17,30 horas, el Centro LGTBI+ de La Rioja acogerá una jornada sobre diversidad en el deporte junto al equipo de Roller Derby Rioja

El jueves 23, a las 19,00 horas, la biblioteca municipal Rafael Azcona acoge una sesión de cine fórum con la proyección de la película Flores para Antonio, seguido de un coloquio especializado con la guionista y creadora artística Paula JJ y la promotora cinematográfica Vega Guerra.

El acto central tendrá lugar el sábado 25 de abril en la plaza del Mercado. A las 19,30 horas tendrá lugar una concentración ciudadana, con lectura de un manifiesto reivindicativo, a la que le sucederán las actuaciones musicales de Comunión y Bukur DJ desde las 20,00 horas.

El domingo 26 se ha planteado como una jornada de convivencia en el entorno natural del parque de los Enamorados. La cita será a partir de las 17,30 en la zona más próxima al Lupa de Valdegastea, con merendola tortillera y pachanga futbolera al estilo FLINTA, una modalidad de juego para participantes poco habituales en este tipo de deporte y que prioriza a toda aquella persona que no sea un hombre cisgénero.

La jornada de cierre, el jueves 30 de abril, víspera del festivo 1 de mayo, llegará el concierto de clausura del Abril Bollero 2026 con la rapera internacional Sara Socas, desde las 20,30 horas en la Plaza de España de Nájera. La compositora y freestyler tinerfeña fue la primera mujer en ganar la Copa Federación de la final nacional de la Batalla de Maestros en 2021. Sus rimas, cargadas de reivindicación feminista y diversidad, han sido objeto de numerosas críticas de un sector del público más acostumbrado a letras fáciles ofensivas, soeces y misóginas.

SOBRE GYLDA

Desde hace 30 años, Gylda es la entidad referente en el apoyo y defensa de la comunidad LGTBIQ+ en La Rioja, y por tanto de la diversidad sexual, familiar y de género. Su acción se basa en informar, divulgar y reivindicar, así como en el apoyo personal de tú a tú, tanto por voluntariado, como por personal especializado de forma gratuita en el Centro LGTBI+ de La Rioja (Avda. Colón, 37. Logroño).

La entidad, como asociación defensora de la igualdad y la equidad entre las personas, sean cuales sean sus condicionantes, se define como apartidista, asamblearia, participativa, feminista, inclusiva y aconfesional, que apuesta por el derecho y la promoción de la salud, la educación en valores de igualdad efectiva, el respeto y la libertad.