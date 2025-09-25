El absentismo cae en La Rioja hasta el 6,1%, el mayor descenso de España en el segundo trimestre

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se sitúa con una tasa de absentismo laboral del 6,1%, nueve décimas menos que la media nacional (7%). En concreto, la tasa de absentismo en la comunidad ha registrado un descenso interanual de cuatro décimas en el segundo trimestre.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 4,7% en el segundo trimestre, con un descenso interanual de dos décimas. Así lo refleja el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

Además, en La Rioja se ha registrado en el segundo trimestre una media de 23,57 horas no trabajadas por empleado, de las cuales 7 horas fueron por IT. Estas cifras equivalen a casi tres días ausentes en todo el trimestre. En comparación, la media nacional fue de 21,81 horas no trabajadas, de las cuales 8,28 horas fueron por IT.

En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó en el segundo trimestre de este año en el 7% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes.

En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,5%, dos décimas superior a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

Se puede realizar una aproximación del volumen de trabajadores que se ausenta de su puesto de trabajo si se tiene en cuenta que en el segundo trimestre del año el número de ocupados según la EPA ascendía a 22,27 millones de personas.

Así, los niveles de absentismo apuntados suponen que 1.558.809 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.224.778 se encontraban de baja médica.

Es decir, algo más de 334.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del primer trimestre de 2025, un 21,4% del total de personas que no fueron a trabajar.

LA INDUSTRIA, A LA CABEZA EN ABSENTISMO.

Entre los tres grandes sectores económicos, en el segundo trimestre de 2025, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,4% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 7%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,5%. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,7% en la industria, el 5,5% en los servicios y el 4,6% en la construcción.

El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas laborales perdidas.

Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son Actividades postales y de correos (12,1%), Servicios a edificios y Jardinería (11,5%), Asistencia en establecimientos residenciales (10,7%) y Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (10,6%).

Por el contrario, las actividades con menor absentismo son Actividades relacionadas con el empleo (3%), Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,6%), Actividades jurídicas y de contabilidad (3,6%) y Edición (3,8%).

CANTABRIA Y CANARIAS, LAS COMUNIDADES CON MÁS ABSENTISMO.

Por comunidades autónomas, Cantabria y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el segundo trimestre de 2025, con un 9,2% y 8,8%, respectivamente.

Tras estas dos comunidades, se sitúan País Vasco (8,6%), Galicia (8,5%) y Asturias (8,1%), todas ellas muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral.

Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,5%), Comunidad de Madrid (6,1%) y Comunidad Valenciana (6,4%).

Las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo han sido Cantabria, con 1,6 puntos; Andalucía, con siete décimas, hasta el 6,9%; y Galicia, Murcia y Navarra, todas ellas con un incremento de cinco décimas.

Solo dos comunidades autónomas han registrado un descenso del absentismo: como ya se ha analizado antes, una de ellas es La Rioja y la otra es Extremadura, que disminuye 0,1pp, hasta el 6,8%. Por su parte, Cataluña (7%) no ha registrado variación y el País Vasco (8,6%) ha avanzado una décima.