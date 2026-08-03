Acampada por Palestina se concentra en apoyo a la impugnación ante el Tribunal Supremo israelí de leyes contra la UNRWA

Concentración de Amistad Palestina Rioja en apooyo a la UNRWA - ACAMPADA PALETINA LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina La Rioja se ha concentrado, frente a la Delegación del Gobierno, en la denominada plaza 'Palestina Libre', en el Espolón de Logroño, en apoyo a la impugnación ante el Tribunal Supremo israelí de leyes contra la UNRWA.

En la protesta se ha leído un comunicado en el que se indicaba que este lunes el Tribunal Supremo israelí celebrará una "audiencia crucial sobre una petición que impugna dos leyes promulgadas en octubre de 2024 y una tercera ley promulgada en diciembre de 2025, diseñadas para desmantelar la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO)".

La audiencia se celebra tras más de un año y medio de "dilación estatal e inacción judicial desde que se presentó la petición inicial en enero de 2025, mientras la UNRWA está siendo desmantelada y destruida activamente sobre el terreno". La petición fue presentada por Adalah - Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, en nombre de familias de refugiados palestinos, y Gisha - Centro Jurídico para la Libertad de Movimiento.

En ella se argumenta que la implementación de la legislación de octubre de 2024 -que anuló el Acuerdo de Cooperación de 1967, ordenó el cese de todas las operaciones de la UNRWA dentro de lo que Israel considera su territorio (incluida Jerusalén Este, anexionada ilegalmente) y "prohibió todo contacto y coordinación estatal con la UNRWA- viola los derechos fundamentales de los refugiados palestinos a la dignidad, la educación, la salud y la propiedad". La audiencia se celebra "en un momento de crisis catastrófica para la UNRWA".

Tras la aprobación en diciembre de 2025 de una enmienda legislativa que afectaba a las instalaciones y al personal de la UNRWA mediante "la desconexión de servicios públicos, la expropiación de propiedades y la eliminación de la inmunidad diplomática, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques contra las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén, perjudicando gravemente la capacidad de la agencia para prestar servicios esenciales".

En enero de 2026, las fuerzas armadas irrumpieron en la sede de la agencia en Jerusalén Este, en Sheikh Jarrah, demoliendo estructuras dentro del recinto, arriando la bandera de la ONU e izando banderas israelíes en el lugar. Los ataques han seguido intensificándose, incluyendo un ataque en julio de 2026 contra el Centro de Capacitación Kalandia de la UNRWA en Jerusalén, durante el cual estudiantes y personal fueron detenidos dentro de las instalaciones. Simultáneamente, el Estado ha cortado las conexiones de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones a las propiedades de la UNRWA.

El Tribunal Supremo "ha rechazado o ignorado reiteradamente las solicitudes urgentes de medidas cautelares presentadas por Adalah para detener estos ataques". A pesar de estos continuos ataques, la UNRWA "sigue siendo el principal salvavidas para cientos de miles de refugiados palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados". En Gaza, la agencia continúa brindando asistencia humanitaria esencial, que incluye atención médica, vacunación y refugio de emergencia.

En Cisjordania, la UNRWA "sigue ofreciendo educación, atención primaria de salud y otros servicios vitales a los refugiados palestinos, muchos de los cuales carecen de una fuente de apoyo alternativa viable". Esta campaña para clausurar la UNRWA "viola directamente el consenso jurídico internacional".

En diciembre de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas "votó por abrumadora mayoría a favor de renovar el mandato de la UNRWA hasta 2029 y adoptó formalmente la Opinión Consultiva de la CIJ del 22 de octubre de 2025, que afirmaba que, como potencia ocupante, Israel está legalmente obligado a facilitar las operaciones de ayuda humanitaria de la UNRWA y a abstenerse de obstaculizar sus operaciones o alterar su estatus", han concluido.