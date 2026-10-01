Acampada por Palestina lamenta que el Consistorio logroñés "les haya impedido el acceso" al hermanamiento con Belén

Los alcaldes de Logroño, Conrado Escobar, y Belén, Hanna Hanania, tras firmar el acuerdo de Hermanamiento entre ambas ciudades. - EUROPA PRESS

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acampada La Rioja por Palestina ha lamentado que el Ayuntamiento de Logroño les haya impedido el acceso al acto de hermanamiento entre la capital riojana y Belén que se ha celebrado esta mañana en el interior del Consistorio.

En una nota de prensa, desde Acampada La Rioja explican que mientras que en el acto de ayer, en el parque del Ebro de Logroño, sí que pudieron estar presentes junto a Amistad con Palestina La Rioja, no ha ocurrido lo mismo en el de hoy.

De esta manera, explican, este jueves, 1 de octubre, en la segunda parte del acto de confraternización, "los accesos al Ayuntamiento de Logroño para asistir a la rúbrica del hermanamiento estaban blindados por policías en todas sus puertas, lo que impedía el paso a las personas que lo hubieran querido presenciar".

"Aunque es comprensible que no se permita el paso a todo el mundo, por motivo de aforo, no podemos entender que se prohíba el acceso a personas de organizaciones que llevan años en Logroño solidarizándose con Palestina en general, y con Belén en particular", explican.

Aún más "doloroso" ha sido que se haya impedido el acceso "a dos personas de origen palestino, refugiadas y acogidas en Logroño, quienes en el acto de ayer recibieron un efusivo abrazo de Hanna Hanania, alcalde de Belén", lamentan.

Ante ello se preguntan: "¿Dónde ha quedado el respeto, la hermandad, la colaboración y la paz?. ¿En un papel para el archivo?. ¿Estas personas refugiadas se han podido sentir hoy extranjeras en Logroño?. Es del todo incomprensible este acto de exclusión y falta de sensibilidad y empatía por parte del alcalde de Logroño.

Con todo ello, finalizan, en un Ayuntamiento democrático "no se le debería cerrar la puerta a la ciudadanía, aunque se sospeche que esta pueda manifestar, con todo respeto, opiniones contrarias a tu forma de pensar. Logroño, ciudad de encuentro".