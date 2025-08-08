Acampada por Palestina organiza este sábado una cacerolada para clamar por los asesinatos en Gaza

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina ha organizado este sábado, 9 de agosto, a las 20:00 horas en la Plaza del Mercado, una cacerolada con la que recordar que en Gaza se sigue asesinando por hambre y bombas.

Con esta acción, Acampada por Palestina se suma a la convocatoria de la organización internacional Marcha Global a Gaza, que ha convocado una acción a nivel mundial para denunciar el genocidio en Gaza.

Tal y como ha explicado en nota de prensa, este sábado se quiere mostrar "la unidad de los pueblos del mundo frente a los sistemas políticos que están financiando el genocidio e ignorando el dolor del pueblo Palestino".

También, mostrar al pueblo de Palestina, y en particular a Gaza, la solidaridad por la libertad de Palestina, y el clamor para que Israel rinda cuentas por sus crueles matanzas.

Acampada por Palestina invita a toda la ciudadanía a que acuda con cacerolas y otros instrumentos ruidosos para poner de manifiesto "la disconformidad de los ciudadanos con los gobiernos, sean locales, regionales o estatales, que no hacen todo lo posible por detener el exterminio del pueblo palestino en Gaza".

Esta acción se inscribe en múltiples actividades que la Acampada viene desarrollando en agosto, tanto en Logroño como en otras localidades riojanas, así como de las comunidades vecinas, "para evitar que la tragedia de Gaza se olvide en este periodo vacacional".

Como ejemplo, han recordado que el miércoles, 7 de agosto, en la Plaza del Espolón (Plaza Palestina Libre) centenares de personas participaron en una lectura encadenada del libro 'Quiero estar despierto cuando muera', del escritor palestino Atef Abou Saif.