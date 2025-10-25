El acceso a la pasarela de Gonzalo de Berceo desde Paula Montalt estará cerrado desde el lunes y durante 24 horas

Archivo - Pasarela de Gonzalo de Berceo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la pasarela sobre la vía del tren en el entorno de Gonzalo de Berceo desde la calle Paula Montalt permanecerá cerrado desde el lunes, 27 de octubre, a las 15:00 horas hasta el martes, 28 de octubre, a la misma hora con motivo de los últimos trabajos de reparación de la pasarela.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, durante las 24 horas que duran estas labores se mantendrá el acceso peatonal por la rampa de la calle Purita Ugalde y por las escaleras de ambos lados.

Las actuaciones de mejora en la pasarela se centran en la reparación de la estructura, la sustitución de elementos como barandillas y anclajes, la ampliación de rampas y peldaños y la mejorara de la iluminación con tecnología LED.

Cuentan con un presupuesto de 469.686,74 euros y están siendo realizas por la empresa Construcciones Mariano López Navarro.