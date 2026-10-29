Una concentración en la estación de tren de Logroño recuerda a víctimas y pide "explicar este sinsentido"

Una concentración en la estación de tren de Logroño recuerda a víctimas del accidente de tren de Urda y pide "explicar este sinsentido" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, a convocatoria del Comité de Empresa de ADIF en La Rioja, que se ha celebrado este mediodía ante la estación de tren de Logroño, ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido 69 personas, y para el que han pedido "explicar cuanto antes este sinsentido".

La concentración ha comenzado con la lectura de un manifiesto, que ha realizado el miembro del Comité de Empresa Valentín Álvarez. Un texto en el que "desde el Comité de Empresa de Adif y Renfe de La Rioja, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos del día de ayer entre Los Yébenes y Urda".

A ello, además, ha sumado "hacer llegar todo nuestro ánimo y apoyo a los numerosos heridos y afectados". "Lamentamos profundamente este grave accidente ferroviario que, desgraciadamente de nuevo, tanto dolor ha traído a nuestra sociedad", ha continuado el manifiesto.

"Deseamos de corazón el consuelo para las familias, así como deseamos que cuanto antes se pueda explicar este sinsentido por el bien de nuestro sector, así como para la tranquilidad de toda la sociedad", ha destacado.

Y ha añadido que "la seguridad de las personas trabajadoras y, por supuesto, de la ciudadanía, deben ser siempre una prioridad absoluta en el transporte ferroviario".

"Desde este Comité estaremos vigilantes y colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades para que se puedan esclarecer los hechos y se refuercen las condiciones de seguridad", ha concluido la lectura.

Acto seguido, los concentrados han guardado cinco minutos de silencio, que ha finalizado con un largo y fuerte aplauso.