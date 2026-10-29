FER muestra su "tristeza" y "dolor" ante lo ocurrido en Urda y transmite sus "condolencias" por las víctimas

El presidente de la FER, Eduardo de Luis, y el embajador de Corea en España, antes de las jornadas. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo de Luis, ha mostrado este jueves la "tristeza" y "dolor" de la patronal riojana por el accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido al menos 69 personas.

Ha sido momentos antes de comenzar una jornada dedicada a analizar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la República de Corea para las empresas riojanas, que ha contado con la participación del embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk, y de la asesora en Asuntos Económicos Mimi Park.

"Mis primeras palabras quiero que sean para expresar en nombre de la Federación de Empresas de La Rioja nuestra tristeza, nuestro dolor por el accidente ocurrido ayer en la provincia de Toledo y que ha dejado tantas víctimas. Queremos acompañar y transmitir nuestra más sincera condolencia a todos los familiares y los seres queridos", ha subrayado De Luis.

Unas declaraciones en las que ha querido, especialmente, hacer referencia "a nuestra compañera del Comité CEOE y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, de la cual hasta ahora mismo no sabemos cuál es su estado o cómo se encuentra".

De igual manera, ha añadido, "a todas las víctimas del accidente que están recuperándose convalecientes, les transmitimos todo nuestro apoyo y nuestro cariño, nuestra cercanía y les deseamos una pronta recuperación".

"Y cómo no dar las gracias a los servicios de emergencia que han prestado una ayuda realmente ejemplar, tanto todos los servicios de emergencia, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos, personal sanitario, los propios vecinos de las localidades cercanas, que han dado y están dando una ayuda que es inestimable", ha concluido el presidente de la patronal riojana.