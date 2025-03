Acepta 15 meses de prisión y el pago de 17.000 euros el acusado de vender un coche de segunda mano que no entregó

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado de un delito de estafa en la venta de un coche de segunda mano que no llegó a entregar al comprador ha aceptado 15 meses de prisión, así como el pago de una indemnización de 17.000 euros. No obstante, la pena de prisión ha quedado suspendida durante 5 años y condicionada a que no cometa delito y a que satisfaga el monto total se la indemnización.

Ha sido en el juicio que se ha desarrollado esta mañana en la Audiencia Provincial, al que se ha llegado a la conformidad. Se ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que ha pagado 4.000 euros y se compromete a abonar los otros 13.000 euros en el plazo de un año.

El Ministerio Fiscal pedía un total de dos años de prisión para un acusado de un delito de estafa, cometido en el proceso de la compra de un coche de segunda mano, por el que se realizaron pagos por más de 10.300 euros, pero que no se llegó a entregar.

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al mes de julio del año 2017, cuando el acusado, C.G.V., ofertaba la venta de un vehículo marca Seat, modelo Ibiza Cupra, en la página web "milanuncios", siendo el precio de 5.800 euros.

La víctima, D.E.J., que estaba interesado en adquirir dicho vehículo, contactó con el acusado en el mes de julio de 2017. Tras un primer pago de 1.000 euros en efectivo y de dos transferencias por importe de 185 euros y 320 euros, D. E. J., entregó al acusado el resto del precio, en efectivo, en la localidad de Albelda de Iregua, a principios del mes de septiembre de 2017.

Tras ese pago, se llevó el vehículo a su localidad de residencia. La víctima también había abonado, por medio de transferencia, la cantidad de 163 euros para que el acusado procediera al cambio de titularidad del vehículo, que figuraba a nombre de M.T.V., madre del acusado, "cambio de titularidad que nunca se llegó a efectuar", según apunta el escrito.

El vehículo sufrió una avería el mismo día de su entrega, "pactando entonces D. E. J. y el acusado que éste se encargaría de la reparación en un taller de su elección, por lo que se llevó de nuevo el vehículo, acordando que cada uno de ellos se haría cargo de la mitad del coste de dicha reparación".

El acusado, "que realmente nunca tuvo intención de reparar el vehículo, requirió a D. E. J., a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017, sucesivas cantidades de dinero que supuestamente necesitaba para la compra de piezas o para diversos arreglos", de tal manera que la víctima "llegó a abonar por este concepto la cantidad total de 4.394 euros".

"Como quiera que transcurría el tiempo y el acusado no entregaba el vehículo -se continúa relatando desde la Fiscalía-, D.E.J. le exigió la devolución de las cantidades que había pagado, negándose a ello el acusado, que únicamente le ofreció otros supuestos vehículos, sin llegar a concretar la oferta".

Finalmente, "el acusado vendió el vehículo a un tercero, sin entregar ninguna cantidad a D.E.J., y sin conocimiento ni consentimiento de éste". Tomando en consideración tanto el precio de la compraventa como las cantidades abonadas posteriormente por la supuesta reparación, "la víctima entregó al acusado un total de 10.357 euros".