Acepta 3 años de cárcel y 1.600 euros de multa el hombre sorprendido con MDMA tras un registro en su coche

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LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado de un delito contra la salud pública -al ser sorprendido con MDMA en el interior de su vehículo tras un registro en 2021- ha reconocido los hechos y, tras un acuerdo de conformidad, ha aceptado 3 años de prisión y 1.600 euros de multa. Por su parte, el Fiscal solicitaba la pena de 4 años y 6 meses de prisión.

Como ha informado el TSJR en una nota de prensa, al acusado se le ha aplicado la atenuante de drogadicción al presentar ante el Tribunal una serie de documentos que acreditan que desde 2022 está en tratamiento para superar su adicción a sustancias estupefacientes con controles mensuales de análisis que prueban un seguimiento positivo de la terapia.

Además, la pena ha quedado suspendida durante 5 años a condición de que no vuelva a delinquir y a que acabe el tratamiento de desintoxicación.

El Fiscal no se ha opuesto a la suspensión de la pena dado que la desintoxicación es afectiva, los hechos ocurrieron en 2021 y que el acusado tiene trabajo fijo en la actualidad.

LOS HECHOS

El Fiscal solicitaba una pena de 4 años y 6 meses de prisión y más de 4.700 euros de multa para una persona acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendido con MDMA en el interior de su vehículo tras un registro.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado O.J.G., mayor de edad y con antecedentes penales no computables en este caso, fue interceptado por agentes de la Guardia Civil cuando circulaba por la LR-115, a la altura de Autol (La Rioja).

En el registro de su coche, los agentes le interceptaron diferentes sustancias estupefacientes que, tras su análisis, resultaron ser MDMA. También se le intervinieron más de 5.800 euros distribuidos en numerosos billetes. El acusado pretendía destinar estas sustancias a la venta o al intercambio por efectos valiosos.

Las sustancias halladas hubieran alcanzado un precio de 1.579 euros en el mercado ilícito.