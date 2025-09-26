Las actividades continúan durante este fin de semana con un completo programa post fiestas de San Mateo

Archivo - Ofrenda floral a la Virgen de Valvanera del año pasado - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

La XV Exaltación de chuletillas, San Mateo Intercultural, la final del torneo de pelota o la ofrenda a la Virgen de Valvanera, entre otras

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo vivirán esta noche, a las 22 horas en la Plaza del Ayuntamiento, su tradicional Quema de la Cuba. Sin embargo, las celebraciones no terminan aquí, a lo largo de todo el fin de semana nuestra ciudad disfrutará de un variado y nutrido programa post fiestas.

El sábado arrancará a las 11 horas con uno de los actos más esperados: la XV Exaltación de chuletillas asadas, organizada por la Federación de Peñas en la Avenida Colón.

Allí, 150 cuadrillas se reunirán en un ambiente único, en el que no solo se podrá degustar una de las señas de identidad culinarias de la tierra y brindar con Rioja, sino también compartir y disfrutar de un verdadero espacio de encuentro.

A esa misma hora, en la pista de petanca del Parque de la Ribera, se celebrará el II Torneo de Petanca Inclusivo, organizados por Ferdis.

Una hora después, a las 12 horas, se podrá degustar un asado popular de ternera ecológica al espetón, cuyos beneficios se destinarán a la Cocina Económica.

También a las 12 horas, la Plaza Primero de Mayo acogerá el Festival Calle Salsa 2025, donde los asistentes podrán bailar salsa y degustar cerdo asado, además de probar gastronomías de diferentes países en los distintos puestos instalados.

A las 13 horas, en la Casa de Andalucía (Parking del Revellín), los más pequeños disfrutarán de hinchables.

Por la tarde, a las 17,30 horas, se disputará en el frontón Javier Adarraga la final de la Feria San Mateo de pelota a mano profesional.

Más tarde, a las 18 horas, la Casa de Andalucía ofrecerá un animado Bingo a cargo de Bárbara reina de la pantaloneta.

La jornada continuará en la Concha del Espolón, a las 19 horas, con el Festival Nacional Grupo Folclórico Contradanza.

De forma paralela, desde las 19 hasta las 21,30 horas, la Plaza del Cerrado de Varea será escenario de una degustación de perritos calientes de pollo y cerdo y de diferentes actividades infantiles organizadas por la asociación vecinal.

La programación del sábado culminará de nuevo en la Casa de Andalucía con dos citas: el concierto del grupo Alboreá a las 23,30 horas y una disco móvil a partir de la 1 de la madrugada.

DOMINGO.

El domingo, 28 de septiembre, se vivirá una intensa jornada desde las 10,30 hasta las 23 horas en el Paseo del Espolón, con el San Mateo Intercultural: Diversidad y convivencia, que ofrecerá degustaciones, actuaciones de música y danza, talleres y actividades infantiles.

A las 11,30 horas, el Auditorio Municipal de Logroño será escenario del XLIV Festival de Jotas.

A las 12 horas tendrá lugar uno de los actos más tradicionales y emotivos: la ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen de Valvanera en la calle Vitoria.

Los actos concluirán entre las 13 y las 15 horas en la Plaza del Mercado con un pasacalle San Mateo in memoriam José Antonio Moreno, a cargo de la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja.

Por último, se recuerda que el programa completo de actividades puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Logroño: www.logrono.es.