Actividades intergeneracionales dentro del programa de dinamización física para personas mayores 'Despierta'

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de dinamización física y social para personas mayores 'Despierta con Logroño Acompaña' no para de crecer. A la destacada evolución que está registrando en términos cuantitativos, con un número de participantes que ya superan las 440 personas, se une el enriquecimiento cualitativo que aportan actividades complementarias, como las convocatorias intergeneracionales que en la edición de este año se han programado en colaboración con las ludotecas municipales, como la celebrada esta mañana en la plaza Tomás y Valiente.

Las concejalas de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, y de Infancia, Laura Rivas, han visitado la actividad de hoy del programa 'Despierta con Logroño Acompaña'. En este caso, a los participantes habituales se ha único un grupo de en torno a 50 niñas, niños y jóvenes de la Ludoteca El Escondite, que han interactuado en las dinámicas, juegos y bailes con los usuarios del programa.

"El objetivo -ha destacado Patricia Sáinz- es que, de la agrupación de los niños y las niñas con los mayores en las diversas dinámicas de la sesión, ejercicios, bailes, pero también juegos en una actividad que será más lúdica que otros días, surja una relación intergeneracional que sea enriquecedora para las dos partes, además de divertida. Hay que tener siempre presente que el programa no sólo tiene como objetivo la activación física, sino también fomentar la interacción social de las personas usuarias".

Según los datos aportados por las concejalas, el programa ha registrado un incremento significativo de participación en este año, con cifras que ya pasan de 440 usuarios y usuarias. Las medias de las sesiones diarias de lunes a viernes fluctúan entre las en torno a 45 de las que se convocan en ubicaciones más periféricas, como las de Yagüe hasta las en torno a 90 de las convocadas en parques más céntricos. En convocatorias especiales, como la de hoy, con participantes añadidos, se pasa de 100 participantes.

En cuanto al tipo de uso, teniendo en cuenta que son actividades que se convocan todas las mañanas de lunes a viernes en distintas localizaciones, se dan desde personas que son seguidoras habituales y acuden la práctica totalidad de los días hasta otros casos que acuden en función de la cercanía del lugar elegido esa jornada.

Por lo que respecta a las actividades intergeneracionales, como la desarrollada hoy, Laura Rivas ha destacado que "en el programa de este año ya han intervenido otras ludotecas municipales, como fue el caso de El Desván, que nos acompañó en julio en la plaza de La Cometa y de La Oca, que lo hico ayer mismo en El Espolón. Esas colaboraciones son el reflejo del compromiso que tenemos los logroñeses por promover espacios de relación intergeneracional en diferentes ámbitos de la vida ciudadana".

Un verano para activarse en compañía 'Despierta con Logroño Acompaña' es un programa municipal impulsado desde el área de Servicios Sociales. Consiste en sesiones matinales gratuitas, que combinan ejercicios físicos suaves, juegos, dinámicas grupales y baile adaptado a las personas mayores de 60 años.

Se celebran de lunes a viernes, de 10,00 a 11,00 horas, en distintos parques y plazas de Logroño. Las actividades no requieren inscripción previa: basta con acercarse al lugar indicado y rellenar una sencilla ficha en el momento. Están especialmente pensadas para personas mayores de 60 años, aunque están abiertas a cualquier persona interesada.