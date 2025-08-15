Activo pero "con buena previsión" el incendio que se ha reactivado en Mansilla

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta 23 efectivos trabajarán esta noche en el incendio que, a primera hora de la tarde de hoy, se ha reactivado en Mansilla y que, en estos momentos, se considera activo "pero con buena previsión".

A las 20:50 horas de hoy, el Gobierno de La Rioja ha actualizado la información sobre el único incendio que continúa activo en La Rioja, indicando que la situación operativa es 'Nivel 0 INFOCAR'.

Un incendio que se originó a causa de un rayo el pasado martes, 12 de agosto, que a las 10:30 horas de hoy, 15 de agosto, el Gobierno riojano daba por extinguido, y que poco antes de las 16:00 se ha reactivado en la zona de cumbre de Mansilla-Pico Sanchón.

Ha sido el trabajo de vigilancia sobre la zona el que ha detectado que se había reactivado en la zona de cumbre. Inmediatamente se ha procedido a atacarlo con tres agentes forestales, dos autobombas, dos retenes y un equipo MS+CARIF (de intervención en helicóptero).

A las 20:50 horas se ha informado de que el incendio estaba "activo con buena previsión" y de que se han quemado 0,88 hectáreas de pasto y matorral en Cerro Sanchón.

Durante las próximas horas de la noche seguirán trabajando 23 efectivos, lo que incluye dos agentes forestales, dos unidades de Bomberos Forestales (retenes), dos autobombas, un técnico de coordinación y efectivos de la Guardia Civil.