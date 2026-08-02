Activo un incendio forestal en Ojacastro (La Rioja)

Un helicóptero trabaja en la extinción un incendio (archivo) - Mateo Lanzuela - Europa Press

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos aéreos y terrestres trabajan en estos momentos para sofocar un incendio forestal que se ha declarado en la zona de Ojacastro (La Rioja). Según información del Gobierno regional, a las 16,33 horas de este domingo, el fuego continúa activo.

Hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos en un helicóptero de Medio Natural y una brigada helitransportada.

También está trabajando un avión de carga en tierra del MITECO. Así como dos retenes de bomberos forestales, un agente forestal, un técnico de extinción y un técnico en coordinación. Se encuentran también funcionando dos autobombas forestales.