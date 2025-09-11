Activo un incendio en una zona agrícola de Alfaro que se está extendiendo por varias fincas cercanas

Archivo - Parque de Bomberos de Arnedo CEIS Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias trabajan esta tarde en la extinción de un incendio en una zona agrícola de la localidad riojana de Alfaro que, según las primeras informaciones, se está extendiendo por varias fincas cercanas.

Según ha indicado el Gobierno de La Rioja, la información de las 18,00 horas es que el incendio está activo.

Hasta el lugar han acudido bomberos del CEIS Arnedo y Calahorra, un agente forestal, una unidad de bomberos forestales de Cornago y también trabajan con una autobomba de Cornago.

Además se ha movilizado un helicóptero con cuadrilla en prevención.