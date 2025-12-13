El actor Jorge Sanz clausurará el miércoles el ciclo '100 Aniversario Azcona' que se está desarrollando en la filmoteca

Archivo - El actor Jorge Sanz. - FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO - Archivo

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Jorge Sanz clausurará este próximo miércoles 17 el ciclo '100 Aniversario Azcona' que se está desarrollando en la filmoteca que lleva el nombre del guionista. En 2026, se conmemora el centenario del nacimiento Azcona, un aniversario que se celebrará de manera especial en la ciudad.

El pasado 13 de noviembre el pleno municipal aprobó la declaración de 2026 como 'Año Rafael Azcona' en reconocimiento y homenaje al guionista logroñés, figura esencial de la literatura y el cine español. La ciudad celebrará durante todo el año un amplio programa cultural con el fin de reivindicar su legado artístico, literario y cinematográfico.

En el marco de este programa de actividades, el Ayuntamiento de Logroño se ha sumado al ciclo de cine '100 Aniversario Azcona' organizado por el Gobierno de La Rioja y que se está desarrollando en la filmoteca que lleva el nombre del guionista logroñés.

Así, el próximo 17 de diciembre se celebrará un coloquio con el actor Jorge Sanz, uno de los protagonistas de la película 'El año de las luces' (Fernando Trueba, 1986) que se proyectó dentro del ciclo el pasado 9 de diciembre. Con este coloquio se cerrará el ciclo '100 Aniversario Azcona'.

El coloquio, entre la presidenta de la Casa de los Periodistas de La Rioja, Ana Castellanos, y el actor, se desarrollará tras la proyección de la última de las películas del ciclo, 'Plácido' (Luis García Berlanga, 1961), una sátira social de espíritu navideño, nominada al Oscar, que ejemplifica como pocas la visión crítica y a la vez compasiva de Azcona sobre la sociedad de su tiempo.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Filmoteca Rafael Azcona, ha dedicado la programación de diciembre al guionista logroñés que le da nombre en un homenaje que sirve como adelanto del centenario de su nacimiento, que se celebrará en 2026.

El ciclo, organizado con la colaboración de la distribuidora Avalon, está permitiendo disfrutar en pantalla grande de una selección de títulos esenciales de su filmografía, recientemente digitalizados por esta distribuidora con motivo del aniversario.

Gracias a este trabajo de recuperación y restauración, La Rioja será la primera comunidad en proyectar estas versiones remasterizadas, una oportunidad única para revisitar el legado de un autor fundamental del cine español.

Nacido en Logroño en 1926, Rafael Azcona Fernández dejó una huella profunda en la historia del cine a través de guiones que reflejan, con ironía y lucidez, la sociedad española del siglo XX.

Desde sus primeras colaboraciones con Luis García Berlanga hasta sus trabajos junto a Carlos Saura, Fernando Trueba o José Luis Cuerda, Azcona supo retratar la ternura y el absurdo de la condición humana con un estilo inconfundible.

La proyección de la película comenzará a las 19,30 horas, y tiene un precio de 2,5 euros (2 euros con carnet joven). Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.