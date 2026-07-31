La actriz logroñesa, Helena Ezquerro, pronunciará el día 17 de septiembre el pregón anunciador de San Mateo

Archivo - Helena Ezquerro - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz logroñesa, Helena Ezquerro, será la encargada de pronunciar el pregón anunciador de las próximas fiestas de San Mateo. La pregonera ofrecerá su alocución el próximo 17 de septiembre, a las 19,00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Con la elección de Helena Ezquerro, el Ayuntamiento de Logroño vuelve a apostar por una logroñesa con una destacada trayectoria profesional, en esta ocasión en el ámbito de la interpretación. La actriz, que desarrolla buena parte de su carrera en Madrid, regresará así a su ciudad para compartir desde el escenario de la plaza del Ayuntamiento su mirada sobre Logroño y sobre las raíces que mantienen vivo su vínculo con la ciudad.

El actual Ejecutivo local incorporó hace dos años este acto al programa festivo, con el objetivo de convertir el pregón en uno de los momentos destacados del inicio de las fiestas de San Mateo.

El primer pregonero de esta nueva etapa fue el escritor y conferenciante Andrés Pascual, al que el pasado año tomó el relevo el cocinero Francis Paniego.

Para Helena Ezquerro, ser la pregonera de San Mateo supone "un honor" y una oportunidad para compartir con todos los logroñeses y logroñesas "este momento tan especial".

La actriz ha querido poner en valor el vínculo que mantiene con su ciudad y ha señalado que "mis raíces, como las de un árbol, me sostienen y me aferran a la tierra. Me recuerdan de dónde vengo y quién soy".

En este sentido, ha añadido que "Logroño es mi hogar y, al mismo tiempo, son esas raíces que me impulsan con fuerza para poder alcanzar mis mejores sueños. Logroño es ese lugar seguro al que siempre volver para recordar mis inicios, mi niñez y adolescencia. Es familia y es amor. Es gente alegre y trabajadora. Es la buena comida y el buen vino".

"LOGROÑO ESTÁ EN TODOS LOS PASOS QUE DOY"

Para la pregonera, "Logroño siempre está, en todos los pasos que doy, acompañándome en mi camino, como si fuera un buen amigo". Por ello, ha asegurado sentirse "agradecida e ilusionada" por poder asumir este papel: "Es un honor poder compartir con todos los logroñeses y logroñesas este momento tan especial para todos. Me siento plena y feliz, y estoy deseando que llegue el gran día".

Con este pregón, Helena Ezquerro afrontará el papel de poner voz al comienzo de las fiestas de San Mateo de su ciudad. Helena Ezquerro Helena Ezquerro es una joven actriz riojana que desde muy temprana edad se trasladó a Madrid, donde completó sus estudios de interpretación en el Centro del Actor junto a Lorena García de las Bayonas. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes proyectos audiovisuales y teatrales.

Entre sus trabajos destacan 'Land of Women', para Apple TV+, y 'La Reina del Pueblo', para Flooxer. Ha protagonizado asimismo la serie 'Salón de té La Moderna', emitida por TVE. En cine, ha participado en 'Las chicas están bien', de Itsaso Arana, y 'El favor', de Juana Macías. Sobre los escenarios ha protagonizado 'Camino largo de vuelta a casa', dirigida por Íñigo Guardamino en el Teatro Español, y 'El jardín de los cerezos', dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Teatro Fernán Gómez.

En la actualidad, acaba de estrenar la segunda temporada de la serie 'Entre Tierras', para Atresplayer, y tiene pendientes de estreno '¿A qué estás esperando? 2' y 'Los secretos de la cortesana', para Netflix.