Actual 26 colgó el cartel de 'no hay entradas' en 99 de los 128 espectáculos y contabilizó más de 35.000 espectadores

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Más de 35.000 personas han participado en las 128 citas que este año ha ofrecido el festival más madrugador del año 'Actual 2026'. Un festival que ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en 99 de los 129 espectáculos, con una ocupación media del 97 por ciento.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, acompañado por el director general del ramo, Roberto Iturriaga, ha hecho balance de la 36 edición del festival de culturas contemporáneas 'Actual 2025' que se ha celebrado en la capital riojana del 2 al 6 de enero y que ofrece música, teatro y cine, entre otras numerosas disciplinas artísticas.

Pérez Pastor ha destacado que 'Actual 26' ha logrado que "La Rioja comience el año con una gran experiencia cultural, desde el punto de la mañana hasta altas horas de la noche, con propuestas para todos los públicos".

"Han sido cinco jornadas muy intensas en las que, a través de 28 escenarios, y en la que capital riojana ha vibrado con 128 actividades muy diversas que han cumplido con el propósito de que este festival sea de verdad un auténtico escenario de culturas contemporáneas", ha añadido.

"Una gran aceptación que refrenda un modelo de Actual, que con el apoyo de UNIR y Ayuntamiento de Logroño, apuesta por un programa singular, reconocible, para todos los públicos y a lo largo de todo el día". En su 36.ª edición, el público ha respaldado, desde el primer momento y en tiempo récord, "un modelo de festival con sello y carácter propio muy reconocibles que lo convierten en la mejor apertura del año cultural de España, tal como ha quedado constatado en su repercusión mediática", ha resaltado.

Tanto es así que el retorno en publicidad y valor de marca ha alcanzado en esta edición los 7,6 millones de euros a través de más de 500 piezas en un contexto informativo complejo, tal y como acredita la firma especializada Onclusive.

Para reforzar otros públicos, como los jóvenes, en colaboración con el IRJ, Actual 2026 ha contado con un nuevo programa formativo gratuito: 'Laboratorio Actual', respaldado con la asistencia de más de 420 personas a un ciclo de talleres y conferencias sobre el mundo del djing, la producción musical y el montaje de escenarios.

MÁS DE 40 CITAS MUSICALES CON UNA AUDIENCIA DE CASI 13.000 ESPECTADORES

Escenario UNIR, Riojaforum. Bodegas Franco-Españolas, Círculo Logroñés, Wine Fandango, Sala Fundición, La Gota de Leche y Museo Würth han sido los principales escenarios de los conciertos de esta edición; un total de 44 actuaciones musicales que han registrado una audiencia conjunta de casi 13.000 espectadores.

Con 'todo vendido' desde 8 días después de anunciarse el cartel, los 'Grandes Conciertos' del Escenario UNIR congregaron a un total de 7.800 espectadores para las actuaciones del día 2 (Exuvia, Lagartija Nick, Siloé y Elyella) y 3 de enero (Marlena, Love of Lesbian, Carlos Ares). Estos 'Grandes Conciertos' tuvieron su broche en Riojaforum con Santiago Auserón y su Academia Nocturna al que asistieron más de 1.000 personas.

Los 'Vermús Toreros' han alcanzado un total de 1.440 asistentes que disfrutaron de los directos de Nat Simons, Gitano de Palo, Los Mejillones Tigre y Dulzaro, entre otros. Casi 540 personas se acercaron al 'Café Cantante' que esté año fue colgando el cartel de entradas agotadas desde que se dio a conocer su programación: Ede, Verde Prato y Maika Makovski.

Por su parte, los dos 'Coffee Party Actual', la nueva propuesta de Wine Fandango, donde han actuado Vinila Von Bismark y Martista DJ, han seducido por las mañanas de los días 3 y 4 de enero a otras 500 personas. En la programación vespertina no ha faltado la 'Guerra de Bandas' en la Sala Fundición que ha vuelto a ser ampliamente respaldada por el público con tres llenos consecutivos para presenciar las semifinales y la gran final, saldada con la victoria de la banda Chicarela, primer confirmado de esta forma para Actual 2027.

Un céntrico espacio que también ha ofrecido los directos de DaniMiyagi, Ana Curra y Colectivo Panamera, quien cerraba ayer de forma oficial la 36.ª edición de Actual. La música hip hop tuvo su presencia en esta edición en el conocido 'Actual Urbano' de La Gota de Leche con nombres como KFS & Ochoa, La Furia, Estrés y Laura Sam. Un programa musical que se ha completado con el aplaudido folktronic de Lorena Margalló en el Museo Wurth que atrajo a casi 276 personas.

LLENOS EN EL TEATRO BRETÓN Y EN LA FILMOTECA RAFAEL AZCONA

'Tres adioses', 'I swear', 'El último vikingo', 'Turno de Guardia' y 'La chica zurda' son algunas de las propuestas cinematográficas que han formado parte de la programación cinematográfica de este año, que como en años anteriores ha sido ampliamente respaldada por el público del festival. En conjunto, el Teatro Bretón y la Filmoteca Rafael Azcona han sumado casi 4.361 espectadores durante estos cinco días de festival.

Solo por el ciclo vespertino del Bretón han pasado 3.793 aficionados al séptimo arte, a los que se suman los más de 568 del ciclo de la Filmoteca y las 400 personas que han acudido al certamen 'Sueños en Corto', con base en el Café Bretón.

JOYAS TEATRALES EN ESPACIOS SINGULARES Y PARA TODAS LAS EDADES

Para los más pequeños de la casa, la segunda edición del ciclo '¡BIBE Actual!' ha reforzado su éxito completando el aforo en todas las citas de sus diferentes talleres y actuaciones y superando los 1.242 asistentes. Un público familiar e infantil cómplice del festival también en la Gota de Leche con 'Actual en Familia' al que acudieron casi 540 espectadores a lo largo de sus tres jornadas. La apuesta por el teatro en espacios poco habituales, 'Escenario Insólito' ha marcado la agenda escénica del festival con seis compañías participantes y una apuesta sólida por el talento riojano. Casi la totalidad de las funciones han colgado el 'no hay billetes' en un programa que ha reunido a más de 1.014 espectadores.

Una agenda teatral para público infantil y adulto ampliada de nuevo por la programación de Sala Negra, repartida en seis funciones, que ha reunido a 680 personas.

EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

Este año, el festival ha apostado por la parte expositiva incorporando la nueva propuesta 'Hotel Actual' que se ha desarrollado en el interior de seis habitaciones del Hotel 'F&G', así como el Centro Fundación Caja Rioja La Merced ('La música Pop y Rock en La Rioja 1960-2000').

Además se ha vuelto a contar con sedes habituales como la ESDIR ('41 Muestra de Arte Joven'), el IRJ ('Stage to Backstage'), el Museo de La Rioja ('Sagasta'), la Biblioteca de La Rioja ('Conexión Actual'), la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño ('Desvelando el patrimonio'), la Casa de la Imagen ('Bandera Blanca'), La Lonja ('Tú, que nunca sentiste el ardor en la sangre') y el Paseo del Espolón ('Frecuencia Lineal'), han ejercido como sedes de diversas propuestas artísticas guiadas por la música, el diseño gráfico, la ilustración, la fotografía, la escultura y la pintura.

'HOTEL ACTUAL' Y 'COFFEE PARTY'

Sobre dos de las iniciativas más novedosas, 'Coffee Party Actual' en 'Wine Fandango', y 'Hotel Actual', han señalado que han sido exitosas, viniendo ambas para quedarse. En el caso de la segunda, "ha demostrado que se puede vender obra, siendo una gran experiencia, y lógicamente dentro de esta filosofía de mantener y variar, veremos qué concreción adquiere el año que viene".

"Vamos a hablar con todos los artistas para ver su retorno y a partir de ahí iremos diseñando la experiencia del año que viene, pero creemos que ha sido muy positivo en cualquier caso" ha añadido Pérez Pastor.

Finalmente, el consejero ha apuntado que para la edición del año que viene se estudiará contar con un servicio de guardarropa en el Palacio de Deportes.