Actual engrosa su programación cultural con 24 actividades de teatro y primera infancia para llegar a todos los públicos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Actual 2027 sigue desgranando su programación con diferentes sorpresas para disfrutar de la cultura en estado puro. En esta ocasión ha sido el turno del público infantil y juvenil porque, como ha reconocido el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, "queremos formar nuevos públicos". Para ellos han presentado una amplia programación con teatro, propuestas para la primera infancia y actividades para todos los públicos.

"Animo a este público a disfrutar de estas propuestas como lo hemos hecho siempre. Todos juntos, con los amigos o la familia, para hacer que este público, que será el del mañana, comience a formarse desde hoy".

Pérez Pastor, acompañado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado las propuestas teatrales, infantiles y otras actividades que completan la programación de Actual 2027.

El consejero ha explicado que esta nueva parte de la programación reúne 24 actividades en 14 espacios de Logroño y moviliza cerca de 6.000 entradas.

Por su parte, el alcalde de Logroño ha señalado que Actual permite descubrir distintos rincones de la ciudad "desde nuevas perspectivas artísticas".

'ESCENARIO INSÓLITO' Y 'SALA NEGRA' COMPLETAN LA PROGRAMACIÓN TEATRAL

El teatro volverá a ocupar un lugar destacado en Actual 2027 a través de dos propuestas complementarias: 'Escenario Insólito' y 'Sala Negra'. La primera llevará las artes escénicas a espacios poco convencionales de Logroño, mientras que la segunda ofrecerá espectáculos dirigidos tanto al público familiar como al adulto.

'Escenario Insólito' regresa al festival con seis propuestas que invitan a descubrir el teatro y la danza desde perspectivas y escenarios diferentes. El ciclo se desarrollará entre el 2 y el 6 de enero y permitirá disfrutar de las representaciones en lugares como la Estación de Autobuses, Píxel&Games, la Universidad de La Rioja, el Cubo del Revellín, el Mercado de Abastos y la Concatedral de Santa María La Redonda.

La programación arrancará los días 2 y 3 de enero con 'Glimpse', de Silvia Bango, pieza de danza contemporánea ganadora del ciclo 'Escenario Insólito' de la novena edición del festival gijonés 'Rincones y Recovecos'. La propuesta, que podrá verse en el vestíbulo de la Estación de Autobuses, combina movimiento, estética techno y cultura clubbing para abordar la identidad femenina y el empoderamiento a través de la expresión corporal.

También los días 2, 3, 4 y 5 de enero, Píxel&Games acogerá '¿Game Over?', de Sapo Producciones, una propuesta que recrea la atmósfera de los salones recreativos de los años ochenta y combina teatro contemporáneo, musical y drama social. Por su parte, los días 3 y 4 de enero, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja será el escenario de '#SWAG', de La Provinciana.

El lunes 4 de enero llegará al Cubo del Revellín 'Un caballo de ceniza', de la compañía Borbor, obra ganadora del festival riojano 'Badarán Que Hablar 2026'.

El Mercado de Abastos acogerá los días 5 y 6 de enero 'No necesito respuestas, sólo hacerme las preguntas adecuadas', de Chamán Producciones.

La programación se completará con 'La Redonda de Arena. La arena dibuja lo que la piedra recuerda', de Borja Sand Art, que llegará a la Concatedral de Santa María La Redonda los días 5 y 6 de enero.

* Por su parte, 'Sala Negra' ofrecerá cuatro espectáculos entre el 3 y el 4 de enero, con dos funciones diarias, una dirigida al público familiar y otra al adulto. El domingo 3, la programación comenzará con 'Arthur y sus cosas', de Soneto Rojo / Mino y Arthur. Por la noche, 'Guapa', de El Mono Habitado.

El lunes 4 será el turno de 'Cuento para detectives', de Iluna Producciones. La jornada concluirá con 'El hombre aro y la chica que buscaba a Lorca', también de Iluna Producciones, una historia de amor, amistad y descubrimiento ambientada en 1936 que rinde homenaje a Federico García Lorca y a la comunidad gitana.

Las entradas para los espectáculos de 'Escenario Insólito' tienen un precio de 6 euros, mientras que las funciones de 'Sala Negra' cuestan 5 euros.

'¡BIBE ACTUAL! Y ACTUAL EN FAMILIA'

El ciclo '¡BIBE Actual!' se celebrará del 2 al 5 de enero en La Bene y ofrecerá cuatro jornadas de actividades sensoriales y espectáculos pensados para compartir entre pequeños y adultos.

El Aula Inclinada acogerá durante las cuatro mañanas '¡Taller de los sentidos: Tesoros del fondo marino', una experiencia inmersiva de la compañía Yume. Las sesiones tendrán lugar a las 10,00, 11,15 y 12,30 horas y permitirán a los más pequeños descubrir e interactuar libremente con diferentes ambientes y elementos inspirados en el mundo submarino. La entrada cuesta 5 euros.

La Capilla de La Bene será el escenario de un espectáculo diferente cada día. El 2 de enero, La Menuda Produccions presentará 'Lumiero', un viaje poético por la luz y la oscuridad a través de sombras, reflejos, música en directo y movimiento. El día 3, Tarambana Teatro ofrecerá 'Pañuelos', una propuesta que combina danza, música, colores y texturas para estimular los sentidos. El 4 de enero llegará '¡Pom! ¿Dónde está la magia?', de Tinín el Mago, un espectáculo participativo en el que la música, el humor y la magia visual acompañan a los pequeños en una búsqueda llena de sorpresas. El ciclo concluirá el día 5 con 'A mi lado', de Ultramarinos de Lucas.

Las entradas para los espectáculos de la Capilla se comercializan en dos modalidades: un pack para dos personas por 12 euros y otro para tres personas por 15 euros. En ambos casos, debe asistir al menos un niño o niña de entre 0 y 5 años acompañado obligatoriamente por adultos.

Por su parte, 'Actual en Familia' ofrecerá tres citas musicales en La Gota de Leche, siempre a las 12,00 horas. El sábado 2 de enero, La Fantástica Banda presentará 'Gloria Fuertes'. El domingo 3 será el turno de 'Yo Soy Ratón', proyecto musical de Manu Rubio. El ciclo finalizará el lunes 4 con 'La Bruja Petrina', de El Gato Garabato.

JUEGOS DE MESA, VIDEOJUEGOS, DANZA Y POESÍA

El establecimiento logroñés 'El Chester' volverá a colaborar con Actual mediante la organización de tres torneos de juegos de mesa. El primero tendrá lugar el sábado 2 de enero, a las 11,00 horas, en el Instituto Riojano de la Juventud, con 'Gatuperio', un juego de cartas creado por el diseñador logroñés Daniel Cillero en el que los participantes deberán combinar estrategia y apuestas para imponerse a sus rivales. El domingo 3, a las 17,00 horas, el torneo se trasladará a El Chester con 'La Cuenta'. El lunes 4, también a las 17,00 horas y en el mismo establecimiento, los participantes podrán poner a prueba sus habilidades estratégicas con 'Arcs', un juego de ciencia ficción ambientado en una galaxia en decadencia. La inscripción a los tres torneos es gratuita, aunque requiere reserva previa a través del WhatsApp 647 917 935.

Por su parte, 'Píxel&Games' propone 'Viaja a los 80 por Navidad', una experiencia vinculada al videojuego y su cultura que permitirá al público recuperar los recreativos de aquella década.

El 'Museo Würth' se incorpora a la programación del festival el domingo 3 de enero con 'Agatha (Desaparición de un solo)', una creación coreográfica de la bailarina gaditana Iby inspirada en la misteriosa desaparición de once días de Agatha Christie en diciembre de 1926. La función comenzará a las 12:30 horas y las entradas tienen un precio de 5 euros.

Finalmente, Fundación Ibercaja acogerá el lunes 4 de enero, a las 17,30 horas, 'Vinilandia: Poesía analógica', una propuesta que reúne a cuatro poetas (Antonio Alfaro Sánchez, George, Yãok y María Luisa Arenzana) en torno a la música y la palabra.