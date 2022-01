Actual vuelve un año más para disfrutar de la cultura en directo con seguridad y el deseo de mejorar el ánimo colectivo

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toda una semana de cultura en directo, con todas las medidas de seguridad y con el deseo de mejorar el ánimo individual y colectivo es el regalo que, desde hoy, ofrece el festival Actual 2022 que comienza con toda la energía necesaria para afrontar los primeros días del año con buena música, teatro, cine y artes para todos los gustos.

Así lo han asegurado este domingo el director artístico del Festival, Santiago Tabernero, junto al consejero de Cultura, Pedro Uruñuela, la concejal, Carmen Urquía, y algunos de los invitados que han participado en la sesión inaugural que se ha celebrado en Riojaforum como los artistas Kiko Veneno, Ariel Roto, Juanma Carrillo y Dario Adanti.

"RIGOR EN LOS PROTOCOLOS"

El consejero de Cultura ha querido tomar la palabra para "felicitar" a todo el equipo de Actual que, durante los últimos meses, "han hecho posible con su trabajo este festival a pesar de las circunstancias y en un escenario cambiante. Es de agradecer vuestros desvelos ante esta nueva vuelta de tuerca de Actual y vuestra capacidad de adaptación a las circunstancias y haber hecho un festival que va a ser cien por cien seguro para todos los artistas y el público".

Además ha recalcado que este festival toma de referencia "la experiencia del año pasado" cuando se celebró "en el peor momento de la pandemia, con toques de queda y con numerosas restricciones. Hoy tenemos una tasa de vacunación muy elevada y otras medidas adaptadas para garantizar la seguridad de todo el mundo. Además, este festival apuesta por espacios que ya han celebrado espectáculos y que ampliamente han demostrado un rigor en los protocolos sin registrar focos de contagio".

Gracias a ello "hoy comenzamos una semana de cultura en directo" con más de 40 espectáculos de los que espera que "todos disfruten al máximo porque va a merecer la pena".

"NUEVA ETAPA DE ACTUAL"

Por su parte la concejal, Carmen Urquía, ha asegurado que la programación de este año está "claramente renovada" y con ella "se da paso a una nueva etapa de Actual de la mano de Santiago Tabernero en un momento muy difícil donde la vida se asoma más vulnerable y donde la cultura se manifiesta cada vez más necesaria por el poder transformador que tiene".

Así, ha indicado, "ninguno de nosotros somos los mismos después de ir a un concierto, ver una película o disfrutar de una exposición" y, ante ello, ha continuado, "las instituciones públicas hemos elegido la cultura y en ello seguiremos trabajando para que este festival lo podamos disfrutar como el mejor regalo de estos primeros días del año".

"LA CULTURA ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA"

Por su parte, el director artístico Santiago Tabernero ha reconocido que Actual se celebra "en circunstancias difíciles" pero en donde se demuestra "que la cultura es más necesaria que nunca: la posibilidad de ir al cine, a un concierto, a un teatro... es una ocasión especialmente valiosa para reencontrarnos con nosotros mismos y hacer que la cultura sea el alimento para el alma".

Durante la inauguración de Actual también han tomado la palabra Dario Adanti quien, esta tarde (17,00 horas), ofrecerá en el Círculo Logroñés la ponencia 'Disparen al Humorista' junto a Dani Orviz. Sin duda, ha reconocido, el título "es una provocación" o en realidad -ha dicho- "es una defensa de la tradición de la comedia en el mundo occidental desde los griegos que, justamente, era el lugar donde no había limites".

En este punto, ha reflexionado, "en la vida diaria necesitamos límites pero ¿dónde dejamos saltar nuestros monstruos? Pues en el humor. Cuando un cómico mete la pata, los ciudadanos saben qué temas es mejor que no toquen en las cenas de Navidad".

"En época de pandemia -ha continuado- la cultura es catarsis que provoca dopamina y ayuda a que seamos más felices y, por ello, nosotros esta tarde venimos a ofrecerles dopamina".

Por su parte, la sala Gonzalo de Berceo acogerá esta tarde (18,30 horas) la Antología Juanma Carrillo. El artista ha agradecido a Tabernero su presencia en el Festival aunque, como ha reconocido, "me has obligado a buscar en 20 años de trabajo, en todas mis emociones y en todo lo que he vivido y de pronto pensé que mi trabajo estaba basado en emociones. Esta tarde espero, además, encontrarme con muchos amigos y familias y mostrar todo lo que llevo haciendo y todo lo que he hecho en La Rioja. Estoy muy emocionado", ha revelado.

"LO QUE MÁS NOS GUSTA HACER"

Finalmente también han tomado la palabra los artistas Ariel Rot y Kiko Veneno que esta noche (22,30 horas) actuarán juntos en Riojaforum con la gira 'Un país para escucharlo' y con artistas invitados como Rozalén, Coque Malla, Fetén Fetén y Messura. Con este espectáculo recuerdan el programa de televisión que es "una aventura musical" y que, como ha reconocido Ariel Rot fue "una experiencia que ha ido creciendo y que ha ido tomando forma. Al principio no entendía muy bien cómo era el diseño del programa pero entendí que no era solamente música sino de retratar y unir de alguna manera también la música, con los paisajes, con la historia... ha ido creciendo y yo también con él porque me estoy involucrando en este mundo con un montón de artistas y música muy distinta".

"Es un programa que tiene mucha verdad, muy espontáneo en donde fluye todo", ha asegurado y "decidimos hacerlo en directo porque es lo que más nos gusta hacer, encontrarnos con amigos, charlar y tocar".

Por su parte, Kiko Veneno ha asegurado que hoy "queremos celebrar la música con un encuentro glorioso y alegre. Este programa de TV supuso algo muy importante en un momento en el que la música estaba negada en la televisión y con 'Un país para escucharlo' se entró en una etapa nueva. Es un programa muy necesario y muy bien hecho con una gran participación musical y hoy queremos recorrer el país con estos encuentros musicales".