El acusado por el atropello múltiple de Haro se acoge a su derecho a no declarar

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El acusado por el atropello múltiple en el centro de Salud de Haro, ocurrido la noche del 4 de septiembre de 2023, se ha acogido a su derecho a no declarar y también renunciará este viernes, último día del juicio, a su turno de palabra por lo que, a petición de su defensa, tampoco estará presente en la sesión.

A pesar de que el acusado ha acudido este jueves a la Audiencia Provincial, por recomendación de su abogado y a preguntas de la Jueza encargada del caso, ha afirmado a viva voz que renunciaba a su derecho a declarar. Sí que deberá estar presente en la lectura del objeto del veredicto que se realizará una vez termine el juicio y el jurado popular tenga su decisión.

Este jueves ha continuado el proceso judicial contra el hombre acusado de atropellar mortalmente a un sanitario y herir a otros cinco en el centro de salud de Haro. El Fiscal pide para el procesado, que tiene una enfermedad mental (esquizofrenia paranoide), el internamiento en un centro psiquiátrico adecuado mientras que las acusaciones particulares piden penas de cárcel además de las diferentes indemnizaciones para la famila de la víctima y los heridos.

INMERSO EN UN BROTE

Al parecer, y según van relatando los testigos en las diferentes sesiones del juicio el acusado, que se encuentra en prisión tras los hechos, se encontraba inmerso en un brote fruto de su enfermedad y, aquella noche, tras salir a dar una vuelta en su vehículo con sus padres.

Al llegar a las inmediaciones del centro de salud debió confundir a los sanitarios -uniformados correctamente con sus chalecos- con policías, un cuerpo de seguridad al que le tenía extrema fijación ya que consideraba "que le perseguían y le querían matar". Al ver a los sanitarios arremetió contra ellos.

Tras el hecho empezó a gritar consignas contra el Gobierno. Finalmente fue detenido.

"ABOLICIÓN TOTAL DE SUS CAPACIDADES"

En la sesión de este jueves, dos médicos forenses han confirmado que la noche del atropello masivo de Haro el procesado, a causa de su enfermedad (esquizofrenia paranoide), presentaba "una abolición total de sus capacidades cognitivas y volitivas, estaban completamente anuladas".

"Él veía su propia realidad, creía que le perseguían. Estaba en brote e interpretó que los sanitarios (a los que pudo confundir con policías) querían hacerle daño".

"Él, en su delirio y en su descompensación psicótica, creía que le iban a matar, que había una trama o un complot en su contra, y su comprensión estaba abolida completamente" y por eso arremetió contra ellos.

Como han dado a entender, el acusado "no se ajustaba a la realidad sino a su propia realidad. No entendía lo que pasaba y, por tanto, no podía decidir libremente. Es una conducta viciada y enajenada por su propia enfermedad. Él se sintió atacado, en su alucinación, y se defendió", han defendido.