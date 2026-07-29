La adjudicación de nuevos módulos en la escuela infantil de Arnedo garantiza el compromiso del PP con la educación 0-3

Archivo - Jesús Rubio - PP - Archivo

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo muestra "su satisfacción" tras la adjudicación por parte del Gobierno de La Rioja, por importe de 235.427,75 euros, del contrato para instalar dos nuevos módulos en la Escuela Infantil de Primer Ciclo Nuestra Señora de Vico, una actuación que permitirá ampliar las plazas de 0 a 3 años y garantizar que ningún niño de Arnedo y su comarca se quede sin plaza a partir del próximo mes de septiembre.

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, ha destacado que esta adjudicación "supone el cumplimiento de un compromiso firme que el Partido Popular ha mantenido desde el inicio de la legislatura con las familias de nuestra ciudad".

En este sentido, ha recordado que asegurar una plaza para todos los niños en este primer tramo educativo "ha sido siempre una prioridad", tanto para el Partido Popular de Arnedo como para el Gobierno de La Rioja.

Rubio ha valorado positivamente la respuesta del Ejecutivo regional para dar solución a una necesidad real que la ciudad venía arrastrando desde hace años y ha subrayado que esta actuación permitirá atender la demanda existente, además de seguir reforzando la apuesta del Gobierno de La Rioja del Partido Popular por consolidar la oferta educativa de 0 a 3 años.

"Hoy, este compromiso está a un paso de ser ya una realidad. La adjudicación de estos módulos demuestra que, cuando se escucha a las familias y se trabaja con planificación, los proyectos salen adelante y responden a necesidades reales de los ciudadanos", ha señalado el portavoz popular.

Asimismo, Jesús Rubio ha recordado que, tal y como anunció hace unas semanas, "una vez alcanzado este primer objetivo, le he solicitado al consejero de Educación que el siguiente paso tiene que ser impulsar la construcción de una nueva escuela infantil que ofrezca una solución definitiva y permita seguir mejorando este servicio en la ciudad".

"Por lo tanto, con esta adjudicación, cumplimos el objetivo que nos habíamos marcado de que ningún niño de Arnedo se quede sin plaza en la escuela infantil a partir del próximo curso. Ahora toca seguir avanzando y vamos a continuar trabajando, de la mano del Gobierno de La Rioja, para que nuestra ciudad cuente con una nueva escuela infantil que dé una respuesta definitiva a las necesidades de las familias arnedanas".

Esta solución llega una vez ha concluido la planificación que dejó recogida el Ejecutivo del PSOE la pasada legislatura, el cual fue incapaz de adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las familias de Arnedo tuvieran acceso, pese a las numerosas listas de espera.

El PP recuerda que los socialistas de Arnedo "callaron ante una planificación regional que aisló a Arnedo y lo dejó fuera del plan de nuevas inversiones con fondos europeos. Javier García y Rosa Herce actuaron siempre en detrimento de nuestra ciudad".