Adjudicada por 235.427 euros la ampliación de la Escuela Infantil de Arnedo con dos módulos

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado, por un importe total de 235.427,75 euros, el contrato para el arrendamiento e instalación de un conjunto de módulos prefabricados compuesto por dos aulas que se ubicarán en la Escuela Infantil de Primer Ciclo (EIPC) 'Nuestra Señora de Vico', de Arnedo.

La actuación permitirá satisfacer la demanda de plazas de 0 a 3 años en la localidad y garantizar la escolarización de los alumnos de este tramo de edad.

El contrato contempla el arrendamiento de los módulos, así como las actuaciones necesarias para su transporte, ensamblaje e instalación, además de todo el mobiliario y enseres necesarios para su puesta en funcionamiento a partir del mes de septiembre.

El plazo de arrendamiento será de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de 18 meses.

Con estas dos nuevas aulas de la Escuela Infantil 'Virgen de Vico', la Consejería de Educación y Empleo continúa avanzando en su compromiso de ampliar y consolidar la oferta educativa de 0 a 3 años y de facilitar a las familias el acceso a plazas de primer ciclo de Educación Infantil en su entorno más cercano.