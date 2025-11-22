Adjudicada la construcción de una glorieta de acceso a Murillo por más de 400.000 euros

Presentación de proyecto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado las obras de construcción de una nueva rotonda en la intersección de las carreteras LR-259, LR-261 y la LR-551 (travesía de Murillo de Río Leza) por 437.785,94 euros.

Tal y como ha informado el Gobierno de La Rioja, se ha adjudicado a la empresa BECSA y se trata de un proyecto impulsado por la Dirección General de Infraestructuras con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez del tráfico en la localidad.

Esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, prevé instalar una nueva glorieta en sustitución del actual cruce en forma de 'Y' en el que tienen prioridad los vehículos que circulan por la LR-261 y que cuenta con dos 'STOP' para los que se incorporan a esta vía desde la LR-259.

El diámetro de esta infraestructura comprenderá desde los dieciocho metros, en la parte interior, a los 33 metros, del exterior. Además, contará con dos carriles, con un ancho de calzada de 7,5 metros, y una isleta interior de catorce metros de diámetro.

La solución dispondrá de tres salidas a las carreteras LR-259 y LR-261 (hacia Galilea y Agoncillo), así como a la travesía de Murillo de Río Leza; y de dos ramales de acceso al camino del cementerio municipal y a la Bodega Cooperativa.

Las obras incluyen la construcción de dos muros de contención de taludes, uno de hormigón y otro de piedra de escollera, así como el desmontaje de la báscula y de la caseta de control ubicadas entre la cooperativa vinícola y la carretera.

Además, será necesario adecuar la red de pluviales, drenaje y riego, e instalar nuevo alumbrado, señalización horizontal, vertical y balizamiento, entre otras mejoras.

Los trabajos también comprenderán la demolición de obras de fábrica, cunetas, arquetas, acequias y diferentes tramos de firme, así como la tala y destoconado de árboles afectados, y desbroces en zonas rústicas y setos.

Esta nueva infraestructura refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con la modernización de la red de carreteras de nuestra región para adaptarlas a las necesidades actuales de movilidad y contribuir a la vertebración del territorio.

Una tarea, enmarcada dentro del reto de la Lucha contra la Despoblación, en la que la Dirección General de Infraestructuras trabaja en coordinación y colaboración con los ayuntamientos riojanos para responder a las demandas