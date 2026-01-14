Adjudicada la nueva rampa de skate de la Plaza de las Chiribitas de Logroño por 51.000 euros

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado el contrato para el suministro y la instalación de una mini rampa de skate a dos alturas en la plaza de las Chiribitas.

La adjudicación se ha realizado, en concreto, a la empresa Roig i Fills Associats, S.L. por una cuantía de 51.122,50 euros (IVA incluido).

Este nuevo espacio para los amantes del skate se suma a otros ya existentes en la ciudad, como el Skatepark Las Norias o el Ignacio Echeverría Streetplaza, en el barrio de Lobete.

Y, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "responde a peticiones ciudadanas de incremento de elementos deportivos para la práctica de este deporte en el entorno del C.D.M. Lobete".

Así, ha detallado que esta actuación estará lista "dentro de poco".

TRUCHA ARCOÍRIS PARA EL EMBALSE DE LA GRAJERA.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato para el suministro de trucha arco iris para la repoblación del embalse de La Grajera por un periodo de cuatro años y un importe total de 32.670 euros (IVA incluido).

Según el contrato, la empresa adjudicataria suministrará 1.800 kilos anuales de trucha arco iris que se introducirán en varas sueltas que se realizarán entre 2026 y 2029.

Estas sueltas se efectúan en varios puntos del embalse, principalmente junto a cañizos y zonas fangosas, con el fin de que vayan adaptándose a su nuevo hábitat.

Con esta acción se hace compatible la práctica deportiva de la pesca con el desarrollo sostenible de la biodiversidad y el respeto al medio ambiente.

El coto de pesca de La Grajera está administrado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, como titular del mismo, aunque el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un 50 por ciento de los permisos programados para cada temporada en este espacio, cuya especie principal es la trucha arcoíris.

CONVENIO CON LA UR PARA PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL.

El Ayuntamiento de Logroño mantiene un convenio de colaboración educativa con la Universidad de La Rioja, con el objetivo de completar la formación del alumnado de la UR a través de la realización de prácticas en el Ayuntamiento de Logroño.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la relación de estudiantes del Grado en Trabajo Social que, en virtud de este convenio, realizarán prácticas externas curriculares en el Ayuntamiento de Logroño durante el curso 2025-2026.

Las prácticas de las ocho estudiantes de Grado Social tendrán una duración de casi tres meses y serán realizadas en el Centro Municipal de Acogida; en las Unidades de Trabajo Social de El Parque, Casco Antiguo, Fontanillas y La Ribera; en el Centro de Servicios Sociales de Yagüe; en el Servicio de Urgencias Sociales; y en el Proyecto Alasca.