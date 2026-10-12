Adjudicada la restauración de los muros y cubierta del crucero de la Iglesia de Santiago de Calahorra por 78.000 euros

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado las obras de restauración de los muros y la cubierta del crucero de la iglesia de Santiago, que se prevén comenzar en breve, a Teófilo Nova Ibáñez por el mismo precio que el tipo de licitación, 78.000 euros.

El plazo de ejecución de esta actuación es de 3 meses más 1 mes de prórroga y para su financiación el Ayuntamiento de Calahorra cuenta con una subvención del Gobierno de La Rioja por importe de 70.200 euros, dentro de la orden de ermitas de este año.

El importe restante del coste de las obras más los gastos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, en total más de 11.000 euros, correrán a cargo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

El proyecto de estos trabajos, redactado por los arquitectos José Ignacio Amat e Ignacio J. Gómez, cuenta con el visto bueno Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

Las obras vienen motivadas por el actual estado estructural de la cubierta del crucero de la iglesia, que según el informe técnico "no admite una reparación puntual, debido a la elevada esbeltez de los muros portantes y al deterioro de la estructura de madera, circunstancias que han provocado el descenso progresivo de la cubierta y la transmisión de empujes horizontales anómalos a las fábricas de ladrillo, originando fisuras, fracturas parciales y ligeros desplomes".

Por lo que los arquitectos redactores del proyecto han considerado "técnicamente necesaria la sustitución integral de la estructura de la cubierta, previa ejecución del refuerzo de los cuatro muros portantes, manteniendo la configuración volumétrica y la tipología estructural originales".

La nueva cubierta "se resolverá mediante estructura de madera laminada GL24h, más ligera y con mejor comportamiento resistente, eliminando los actuales refuerzos metálicos y minimizando los empujes sobre los muros".

También los trabajos incluyen "la recuperación de las tejas existentes, la reconstrucción de las cornisas con piezas idénticas a las originales y la ejecución de la nueva cobertura con soluciones constructivas acordes con las características del edificio histórico".

Estas obras de restauración completan las ya realizadas en la iglesia de Santiago durante los últimos años en la fachada, la torre y el retablo del altar mayor de la parroquia, así como en las pinturas murales del presbiterio y la embocadura.