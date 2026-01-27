Adjudicadas, por 12,5 millones de euros, las obras de construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase

Archivo - El Centro del Envase y el Embalaje empieza a funcionar en Calahorra redimensionado y en una ubicación temporal - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha abordado la adjudicación, por importe de 12.551.976,32 euros (IVA incluido), a la UTE formada por las empresas Altuna y Uria SA, y la riojana CJM Obras y Gestión Sostenible SL, del contrato de obras para la construcción de las instalaciones del complejo arquitectónico Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE), en el polígono El Recuenco de Calahorra.

El inicio de los trabajos está previsto para el próximo 1 de abril, una vez se firme el acta de comprobación del replanteo, con un plazo de ejecución inicialmente previsto de dieciocho meses y rebajado dos meses en la oferta presentada.

Asimismo, la UTE ha ampliado en dos años el plazo de garantía y se compromete a obtener alguna de las certificaciones de sostenibilidad para el edificio, teniendo en cuenta su impacto ambiental, social y económico; la eficiencia energética, el uso del agua, los materiales, la gestión de residuos y el bienestar de los usuarios; o la calidad del aire, del agua, la iluminación, el confort térmico y otros factores que contribuyen a un entorno saludable.

Las instalaciones provisionales del CENTIDE están ubicadas en una nave alquilada de 485 metros cuadrados en el polígono Tejerías Norte de Calahorra.

Durante su visita a finales de 2025, el presidente de Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, incidió en la apuesta decidida del Ejecutivo autonómico por la ciudad riojabajeña, por un sector determinante para la economía riojana -900 millones de euros, 90 empresas y 3.300 personas empleadas en 2024-; así como por el desarrollo del tejido industrial de la ciudad y su zona de influencia.

La Rioja es la décima comunidad autónoma en facturación y ocupa una de las cinco posiciones punteras de España en algunos subsectores tan importantes como el del envase en madera o en metal.

EN EL POLÍGONO 'EL RECUENCO'

El nuevo centro se ubicará en el polígono 'El Recuenco', donde la Fundación para la Transformación de La Rioja ha adquirido tres parcelas con una superficie total de 12.152 metros cuadrados. Este nuevo edificio dispondrá de una superficie construida de 6.131 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja, con 2 laboratorios, uno químico y otro de ensayos, con salas específicas para cromatografía y microscopía; una planta de industrialización y prototipado de más de 1.500 metros cuadrados; almacenes; salas de instalaciones; aseos y vestuarios; y una planta primera, con zonas de trabajo con oficinas y despachos, salas de reuniones, aulas de formación, auditorio con capacidad para más de 100 personas y zona de restauración.

Actualmente, el CENTIDE cuenta con una plantilla de 9 profesionales y ya ha desarrollado más de 25 servicios y estudios para empresas destacadas del sector, como Ecoembes, Michelín, José Combalía, Iberembal-Massilly, Sena, Onyriq o Toybe. Los profesionales adscritos al centro participan activamente en varios proyectos de I+D, tanto de financiación regional como europea, y colaboran con instituciones como la Universidad de La Rioja.

En este sentido, el CENTIDE trabaja de manera habitual en la formación de estudiantes y en la generación científica. Desde junio de 2024, cuando comenzó a funcionar con normalidad en las instalaciones actuales, ha captado más de 600.000 euros para implementar ensayos e investigaciones entre proyectos externos de empresas y proyectos propios.

Asimismo, y en colaboración con Ecoembes, el centro ofrece a las empresas del sector una plataforma online donde pueden conocer todas las novedades y tendencias en materia de envases sostenibles e innovadores: el Observatorio del Envase del Futuro. Esta actividad se complementa con talleres mensuales en los que han participado más de 1.200 participantes.