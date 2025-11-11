Adjudicadas, por 1,42M, las obras de adecuación del nuevo Punto de Encuentro Familiar, que se situará en Río Isla

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la adjudicación a Contratación y Ejecución de Obras S.L., por 1.426.401,34 euros (IVA incluido), de las obras de adecuación de un edificio en la calle Río Isla de Logroño para que albergue la totalidad del Punto de Encuentro Familiar (PEF) que el Gobierno de La Rioja mantiene en la actualidad en el centro de la capital.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, el PEF presta servicio en Logroño desde 2002 con la finalidad de favorecer y hacer posible el cumplimiento del derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus familiares, así como su seguridad cuando en una situación de separación o de divorcio, o acogimiento familiar, el ejercicio de este derecho se ve interrumpido, o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo.

"El paso del tiempo y la evolución del servicio han hecho que las instalaciones originarias del PEF en la capital riojana resulten insuficientes, de ahí el interés del Gobierno de La Rioja de dotarse de un nuevo espacio", ha explicado Domínguez.

EN LA ANTIGUA GUARDERÍA 'DING-DONG'

La ubicación elegida ha sido la antigua guardería 'Ding-Dong', un edificio exento en una amplia parcela cedida por el Ayuntamiento de Logroño. Dispone de una superficie total útil de 1.649,37 metros cuadrados, divididos en 751,52 metros cuadrados interiores y una urbanización y espacio exterior de 897,85 metros cuadrados.

En una parte del edificio, de 530 metros cuadrados, se llevará a cabo la prestación del PEF, contando para ello con tres despachos de trabajo y atención a los usuarios y cinco salas de visitas, una de ellas anexa a los despachos; así como un office y aseos para usuarios y trabajadores.

Dispondrá además de una sala de usos múltiples, y de una zona ajardinada que permitirá la realización de los encuentros de los menores con su progenitor no custodio en un espacio al aire libre.

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR LOGROÑO

El Punto de Encuentro Familiar de Logroño atiende a 31 de octubre de 2025 a 141 familias y un total del 177 niños, niñas y adolescentes. Cuenta con 8 profesionales técnicos, 2 psicólogos, 5 trabajadores sociales y 1 Jurista que, junto a 1 administrativo, ofrecen un servicio y atención integral a las familias.

Además del PEF de la capital riojana, el Gobierno de La Rioja cuenta con otros Puntos de Encuentro Familia con sedes en Calahorra y Haro.