Adjudicado el Plan de Inclusión Financiera del medio rural por 2,4 millones, hito en la lucha contra la despoblación

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado el Plan de Inclusión Financiera +CAR para la prestación de servicios bancarios en el medio rural por un importe total de 2.373.292,20 euros, un hito pionero en la lucha contra la despoblación que garantizará el acceso a dinero en efectivo, sin la aplicación de comisiones a los usuarios, en los 128 municipios que en la actualidad no disponen de cajero automático ni oficina bancaria.

Esta iniciativa persigue mitigar la incidencia de la exclusión financiera en los municipios más afectados por el fenómeno de la despoblación, así como favorecer el desarrollo económico y social en los mismos. De esta manera, el Ejecutivo riojano cumple un compromiso adquirido con todos los riojanos al inicio de la legislatura dentro de su apuesta por mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en todo el territorio.

La licitación estaba dividida en dos lotes. El primer lote, que comprende la instalación de 11 cajeros automáticos fijos para su funcionamiento en 11 pequeños municipios riojanos, ha sido adjudicado a la firma Cardtronics Spain S.L.U. por un valor total de 781.082,98 euros. La empresa tendrá un plazo de 60 días para poner en marcha los dispositivos, a contar a partir de la formalización del contrato.

Este servicio incluye el transporte e instalación de los cajeros; la implantación del software necesario para el correcto funcionamiento de los cajeros, con las correspondientes actualizaciones del sistema; el mantenimiento de los cajeros, así como del software; la contratación de seguros y servicios de alarma y seguridad; la formación del personal municipal sobre el funcionamiento de los cajeros; y la prestación de los servicios y funcionalidades de los cajeros recogidas en el pliego.

ONCE CAJEROS FIJOS EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Los cajeros fijos estarán instalados en Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano, dentro del valle del Alto Najerillla; en Villanueva de Cameros y El Rasillo (Camero Nuevo); en Soto en Cameros y Jalón de Cameros (Camero Viejo); en Santa Engracia del Jubera (Valle del Jubera); en Los Molinos de Ocón (Ocón); en Aguilar del Río Alhama (Valle del Alhama); y en San Millán de la Cogolla (Valle del Cárdenas). Los dispositivos estarán operativos las 24 horas del día durante todo el año.

Concretamente, se ubicarán en las siguientes direcciones: Aguilar del Río Alhama (Ayuntamiento. C/Alfonso Benito, 2) Anguiano (C/ Hermanos Sánchez Torres, 39) El Rasillo de Cameros (Fachada del Ayuntamiento) Jalón de Cameros (La Fragua, 1) Los Molinos de Ocón (Fachada del Ayuntamiento) San Millán de la Cogolla (Albergue en construcción en la Calle Mayor, 77) Santa Engracia del Jubera (Bajos del Ayuntamiento. C/Carretera, 23) Soto en Cameros (Bajos del Ayuntamiento. Plaza Juan Esteban Elías, 1.) Villanueva de Cameros (Consultorio médico en Carretera, 2) Villavelayo (Fachada del Ayuntamiento) Viniegra de Abajo (Venta Goyo, junto a Carretera Mansilla. C/ Puente Río Neila, 1, diseminado)

El criterio que se ha seguido para su ubicación es que todos los municipios cuenten con al menos un cajero automático fijo, disponible las 24 horas del día todos los días del año, a una distancia máxima equivalente a un trayecto de aproximadamente 20 minutos en coche. Además, se ha considerado el potencial patrimonial y turístico de alguno de los emplazamientos.

DOS CAJEROS MÓVILES VISITARÁN 117 LOCALIDADES

Por su parte, la adjudicación del segundo lote, que abarca la puesta en funcionamiento de dos cajeros automáticos móviles, ha correspondido a la UTE formada por las empresas Prosegur Servicios de Efectivos España S.L. y Prosegur Servicios de Pago EP S.L. por un presupuesto total de 1.592.209,22 euros. Una vez se firme el contrato, la licitadora contará con un plazo de 120 días para comenzar a operar el servicio.

En este caso, el contrato abarca, como prestaciones, la adaptación e instalación de un cajero en cada vehículo, atendiendo a toda la normativa de seguridad aplicable; la implantación del software necesario para el correcto funcionamiento de los cajeros, con las correspondientes actualizaciones que el sistema requiera; el servicio de mantenimiento de los cajeros, así como del software; la contratación de los sistemas de seguridad y seguros necesarios; el diseño de las rutas y de los horarios en los municipios beneficiarios del servicio; la puesta a disposición de los medios materiales y humanos necesarios para la prestación del servicio y para dar soporte a los usuarios sobre el funcionamiento y funcionalidades del cajero.

Así, se prevé que este servicio itinerante visite al menos dos veces al mes cada una de las 117 localidades riojanas que no cuentan en la actualidad con oficina bancaria ni cajero automático. Los municipios beneficiarios de este servicio son Ábalos, Ajamil de Cameros, Alesón, Almarza de Cameros, Anguciana, Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo, Azofra, Bañares, Baños de Rioja, Berceo, Bergasa, Bergasillas Bajera, Bezares, Bobadilla, Brieva de Cameros, Briñas, Cabezón de Cameros, Camprovín, Canales de la Sierra, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Cárdenas, Castroviejo.

También Cellorigo, Cidamón, Cihuri, Cirueña, Clavijo, Cordovín, Corera, Corporales, Daroca de Rioja, El Redal, Enciso, Estollo, Foncea, Fonzaleche, Galbarruli, Galilea, Gallinero de Cameros, Gimileo, Grañón, Grávalos, Herce, Herramélluri, Hervías, Hormilla, Hormilleja, Hornillos de Cameros, Hornos de Moncalvillo, Laguna de Cameros, Lagunilla del Jubera, Ledesma de la Cogolla, Leiva, Leza de Río Leza, Lumbreras, Manjarrés, Mansilla de la Sierra, Manzanares de Rioja, Matute, Medrano, Munilla.

A ellos se suman Muro de Aguas, Muro en Cameros, Navajún, Nestares, Nieva de Cameros, Ochánduri, Ojacastro, Ollauri, Ortigosa de Cameros, Pazuengos, Pedroso, Pinillos, Pradillo, Préjano, Rabanera, Robres del Castillo, Rodezno, Sajazarra, San Millán de Yécora, San Román de Cameros, San Torcuato, Santa Coloma, Santa Eulalia Bajera, Santurde de Rioja, Santurdejo, Sojuela, Sorzano, Sotés, Terroba, Tirgo, Tobía, Tormantos, Torrecilla sobre Alesanco, Torremontalbo, Torre en Cameros, Treviana, Tricio, Valdemadera, Valgañón, Ventosa, Ventrosa, Viguera, Villalba de Rioja, Villalobar de Rioja, Villar de Torre, Villarejo, Villarroya, Villarta-Quintana, Villaverde de Rioja, Villoslada de Cameros, Viniegra de Arriba, Zarratón, Zarzosa y Zorraquín.

Asimismo, el servicio se prestará en las tres entidades locales menores: Quintanar, Morales y Villaseca de Rioja.

SERVICIOS INCLUIDOS

Ambos servicios (fijo e itinerante) permitirán la extracción de dinero en efectivo mediante el uso de cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago; la consulta de saldo y últimos movimientos; y el cambio de idioma y de pin. Además, los equipos móviles incluirán lectores de tarjetas bancarias, admitiendo lectura por chip, por contactless y a través de tecnología NFC (a través del móvil).