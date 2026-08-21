Adjudicado el proyecto de obras de ajardinamiento en La Estrella y el Cortijo así como Madre de Dios

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, y el de Administración Pública, Francisco Iglesias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en junta de gobierno extraordinaria celebrada hoy, ha adjudicado el proyecto de obras de ajardinamiento en los barrios de La Estrella y El Cortijo, así como en la nueva zona verde en la que antes se ubicaba el convento de Madre de Dios a la empresa Euroservicios y Obras Forestales, S.A. por un importe total de 127.306,18 euros (IVA incluido).

Las tres actuaciones se enmarcan en la Estrategia Ciudad Circular con el objetivo de crear nuevos espacios verdes urbanos, aumentar tanto la cobertura verde con el dosel o sombra creada por las nuevas plantaciones y aumentar los beneficios ecosistémicos, como por ejemplo mejora de la calidad del aire por absorción de contaminantes por la vegetación nueva a implantar.

Estas zonas verdes, ha informado el Ayuntamiento de Logroño, permitirán generar estos beneficios a la ciudadanía además de ordenar los espacios al objeto complementario de su uso y accesibilidad general de los ciudadanos.

En el barrio de La Estrella las obras consistirán en un cajeo en la zona verde, aporte de zahorras, solera de hormigón, pavimentación con baldosa hidráulica y ajardinamiento en los laterales.

En el barrio de El Cortijo los trabajos se iniciarán con la retirada de tocones y material superficial, se aportará tierra vegetal, se plantarán 5 árboles variados y 586 arbustos de diferentes especies y se implantará un sistema de riego por goteo.

Respecto a la nueva zona verde del antiguo Convento de Madre de Dios, se picará el hormigón existente, se implantará una red de alumbrado público, se pavimentarán los caminos con hormigón impreso y se creará un espacio de descanso alrededor de la fuente y de dos ejemplares arbóreos existentes.

Además, se conectará el parque existente con el nuevo. En cuanto a los trabajos de jardinería, se aportará tierra vegetal, se sembrará césped y se plantarán 15 árboles de diferentes especies y 424 arbustos de especies variadas.

AYUDAS EN MATERIA DE FESTEJOS

Por otro lado, se han aprobado ayudas en materia de festejos, dentro del hecho de que el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar acciones e iniciativas del ámbito de los festejos y realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro.

Su objetivo es promocionar el asociacionismo en el ámbito festivo a la par que se fomenta la creación de actividades que complementen y enriquezcan la oferta municipal en este sentido.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado, por una cuantía total de 74.500 euros, la concesión definitiva de las ayudas a ocho entidades.

Se trata de la Casa de Andalucía en Logroño: 8.000 euros; Grupo Folclórico Contradanza: 1.150 euros; Cruz Roja Española: 45.000 euros; Grupo de Danzas Aires de La Rioja: 1.000 euros; Asociación Grupo de Danzas de Logroño: 9.000 euros; Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago: 8.550 euros; Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja: 1.300 euros; GYLDA: 500 euros.