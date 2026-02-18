Adjudicado el servicio de 119 plazas residenciales y 40 de centro de día en la Residencia de Mayores 'Ciudad de Arnedo'

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha adjudicado el contrato para la gestión del servicio de 119 plazas de atención residencial para personas mayores dependientes y 40 plazas de Centro de Día (el doble de las amparadas por la licitación anterior) en la Residencia de Personas Mayores 'Ciudad de Arnedo', un recurso público de referencia en la atención a la dependencia en La Rioja Baja.

La adjudicación, a favor de la empresa Senior Servicios Integrales S.A., asciende a 7.929.013,89 euros y se ha realizado mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

En concreto, el importe adjudicado se distribuye entre las anualidades 2026, 2027 y 2028, lo que garantiza una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. El contrato tendrá un plazo de duración de dos años, estando previsto su inicio el próximo mes de abril, con posibilidad de prorrogarlo por tres anualidades más.

INNOVACIÓN Y ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

Entre las mejoras incluidas en la oferta destacan:

La Implantación de un programa de realidad virtual.

Dotación de una sala multisensorial.

Disponibilidad de tablets para, al menos, el 20% de las personas usuarias

Aplicación de terapias innovadoras como musicoterapia e intervención en actividades lúdicas y prosociales.

Prestación de servicios de telemedicina.

Uso de programas y aplicaciones de estimulación cognitiva.

Implantación de una aplicación de intercomunicación.

Posibilidad de elección de menú con dos opciones en las comidas.

Protocolos específicos de detección de malos tratos y de intervención ante situaciones de soledad, ansiedad y depresión.

Organización de talleres de apoyo quincenales y 500 horas anuales de formación para el personal.

Estas actuaciones refuerzan el modelo de atención centrado en la persona que impulsa el Ejecutivo riojano, integrando tecnología, innovación metodológica y protocolos específicos que permiten ofrecer una atención integral, personalizada y adaptada a las necesidades reales de las personas mayores dependientes.

Esta adjudicación consolida el compromiso firme del Gobierno de La Rioja con las personas mayores y sus familias, garantizando un servicio público de calidad, cercano y profesional.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales sostiene que invertir en servicios sociales es invertir en cohesión, en dignidad y en bienestar, especialmente en una comunidad como la nuestra donde el envejecimiento constituye uno de los principales retos demográficos.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja consolida la red pública de recursos residenciales y de atención diurna, asegurando la continuidad y mejora del servicio en la Residencia 'Ciudad de Arnedo' y reforzando su apuesta por un sistema de cuidados moderno, sostenible y centrado en las personas.