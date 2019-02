Adjudicado el servicio de ludotecas municipales por un importe cercano a 950.000 euros y un periodo de dos años

Publicado 06/02/2019 13:29:39 CET

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles de la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado el servicio integral de ludotecas municipales por un importe conjunto de 952.333,50 euros y un periodo de dos años, desde febrero de 2019 a enero de 2021.

El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sainz, ha explicado que este año, como novedad, el contrato se ha dividido en tres lotes como marca la nueva Ley de Contratación. Para la división se ha seleccionado una distribución geográfica.

Así, el lote I, correspondiente a la zona norte, que incluye las ludotecas El Escondite, La Oca y el Desván, ha sido adjudicado a la empresa Sedena. En la zona centro están las ludotecas Lobete, El Trenecito y Cucaña, un lote II que se ha adjudicado a la empresa Alternativa 4. Y el lote III, adjudicado a la empresa Plan B Servicios Socioculturales, comprende las ludotecas de la zona sur: Canicas, La Comba y La Peonza.

Precisamente, La Peonza es la segunda novedad de este contratos. La nueva ludoteca del barrio de La Cava se inauguró el pasado mes de octubre y se ha incorporado a la red municipal de ludotecas, con lo que ya son 9 los centros que prestan este servicio educativo.

Se trata de un recurso muy demandado por las familias logroñesas: el curso pasado participaron entre 700-800 niños/as en la ludoteca en curso; la ludoteca abierta registró unos 2.000 usos; y la ludoteca en vacaciones contó con la participación de unos 3.500 niños.

El portavoz del Equipo de Gobierno ha remarcado el complemento que supone para la educación de los niños y niñas logroñeses este recurso y su valor "para la conciliación de la vida familiar y laboral, a lo largo de todo el año y sobre todo en las épocas vacacionales".

Las ludotecas son espacios destinados a la infancia donde, a través de un proyecto educativo, se plantean alternativas de ocio, utilizando como herramientas pedagógicas los juguetes y el juego, tanto libre como dirigido. Se favorece el crecimiento personal de niños y niñas, la educación en valores, la adquisición de buenos hábitos y se potencia el desarrollo de sus capacidades, todo ello bajo la orientación de profesionales.

Existen nueve ludotecas municipales en la ciudad, distribuidas por los barrios de la ciudad: La Oca (C/ Sagasta, 21), Lobete (C/ Obispo Blanco Nájera, 2), Canicas (Parque San Adrián), La Comba (C/ Estambrera, 5), Cucaña (Plaza Primero de Mayo), El Escondite (CDM La Ribera), El Desván (C/ Valdeosera, 11), El Trenecito (C/ Gran Vía, 12) y La Peonza (Parque Picos de Urbión).

NUEVOS LIBROS PARA LA RAFAEL AZCONA.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para el suministro de material bibliográfico y prestaciones accesorias (forrado, catalogación y clasificación) para la biblioteca pública municipal Rafael Azcona a la empresa Tatarana por un importe de 17.099,30 euros.

Este suministro consta de 741 documentos con lo que el fondo de la biblioteca aumenta hasta rondar los 29.000 documentos, entre libros, material multimedia, revistas y periódicos.

Miguel Sainz ha explicado que este contrato para el suministro de material bibliográfico tiene por objeto cumplir con la condición de la biblioteca como "servicio público, en constante renovación, con un fondo documental suficiente capaz de satisfacer las demandas de los logroñeses a nivel cultural, formativo y recreativo".

En 2018 ha alcanzado un nuevo récord de cifras, ya que, en total, : 70.841 personas visitaron la biblioteca para préstamo de libros, navegación por internet, uso de ordenadores, visionado de películas, lectura en sala, visita de las exposiciones temporales y acceso a las diferentes salas de estudio y trabajo en grupo.

Sainz ha asegurado que "en estos seis años, la Biblioteca Rafael Azcona ha enriquecido la oferta cultural y se ha consolidado como un referente para nuestra ciudad".

Muestra de ello es que en las actividades organizadas por este centro en 2018 participaron más de 6.000 personas, destacando las visitas de colegios y guarderías, los participantes en las actividades promovidas por entidades externas en las salas polivalentes y los clubes de lectura, actividades infantiles y bebeteca.

1.800 KILOS DE TRUCHAS PARA LA GRAJERA.

Igualmente, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de trucha arco iris para la repoblación del embalse de La Grajera por un periodo de tres años y un importe de unos 30.000 euros.

El portavoz municipal ha recordado que la Orden 1/2019 de la Comunidad Autónoma de La Rioja establece que la temporada 2019 en el coto de pesca intensiva de la Grajera sea desde el último domingo de febrero -24 de febrero- y el tercer domingo de junio -16 de junio-, pudiendo ampliarse para el control de especies como el lucio.

Según las previsiones de los técnicos municipales, la empresa adjudicataria suministrará aproximadamente 1.800 kilos de trucha arco iris que se introducirán en el pantano de la Grajera en tres o cuatro sueltas, a partir de primeros de marzo.

Miguel Sainz ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento de Logroño tiene como cometido, en esta área, hacer compatible la práctica deportiva de la pesca con la protección del medio ambiente y de la biodiversidad.

Así, la citada orden contempla un cupo de capturas de 4 ejemplares de trucha o 4 tencas o 4 anguilas, con una talla mínima permitida, mientras que el resto de especies exóticas o invasoras pueden pescarse sin cupo ni talla. Por otra parte, está prohibida la pesca del cangrejo.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la declaración de utilidad pública municipal para la Agrupación Riojana de Alcohólicos Anónimos. Con esta nueva incorporación, en Logroño han obtenido la declaración de Interés Público Municipal 130 entidades.