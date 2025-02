Adjudicados siete inmuebles en el Casco Antiguo, correspondientes al Plan de Vivienda, por casi 172.800 euros

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado de forma definitiva un total de siete inmuebles -en seis lotes y para cinco licitadores- en el Casco Antiguo, correspondientes a la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda. Se han adjudicado por un precio de casi 172.800 euros.

Como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Ayuntamiento de Logroño sacó a la venta el pasado mes de julio 15 viviendas de propiedad municipal ubicadas en el Casco Antiguo de la cuidad por un valor total de 507.307,08 euros.

Estos inmuebles, ha recordado, "constituyen la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda a partir de recursos propios", con el que se prevé la puesta a disposición de en torno a 400 viviendas en Logroño. En la primera se sacó a licitación parcelas que eran titularidad proindiviso del ayuntamiento y en esta segunda fase se sacaron a licitación las viviendas que eran titularidad del Ayuntamiento.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta mañana, de forma definitiva, los siete inmuebles (en seis lotes) a cinco licitadores por una cuantía total de 172.776,68 euros.

Los pisos adjudicados son, en concreto, dos viviendas en el número 1 de la calle Albornoz; una más en el número 10 de la calle Laurel; otra en el 14 de la calle El Cristo; ota en la calle San Juan 32; y las dos últimas, ubicadas en el número 3 de Hospital Viejo.

Respecto a los lotes que no han sido adjudicados bien porque no se ha presentado ninguna oferta o porque las ofertas no han sido adecuadas, Sanz ha apuntado que "el Ayuntamiento podrá enajenarlas mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de un año, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente".

El objetivo de la enajenación de estas propiedades municipales es favorecer que los ciudadanos logroñeses puedan residir en el Centro Histórico de la ciudad y, con ello, contribuir a revitalizar dicha zona.

"La mayor parte de dichos inmuebles tendrán que ser objeto de una rehabilitación posterior, motivo por el cual su precio de salida ha sido más asequible", ha dicho la portavoz.

Además, ha resaltado que "dada su ubicación y características, son bienes susceptibles de acogerse a la línea de subvención para la rehabilitación que convoca anualmente el Ayuntamiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria".

La finalidad de esta actuación es la gestión del patrimonio municipal del suelo, que se incorporen recursos económicos y que ahorre costes al propio Ayuntamiento que asume en la actualidad por el mantenimiento de estos inmuebles.

Estos inmuebles no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a la actividad de apartamentos turísticos, debido a que el destino principal de dicho patrimonio es facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, a la par que revitalizar el Casco Antiguo.