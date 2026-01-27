Adjudicados a Telefónica los suministros y servicios para la incubadora de proyectos de IA y Tecnologías del Lenguaje

Archivo - TECHRIOJA - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha abordado la adjudicación por importe de 2.541.000 euros (IVA incluido) a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU el contrato de suministros y servicios para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español.

Este Centro del Dato estará ubicado en una parcela de 13.000 metros cuadrados del Recinto Ferial de Albelda, próxima a la sede del Archivo General de La Rioja, y contribuirá a desarrollar y potenciar TECHRIOJA, nuevo espacio para el desarrollo de la tecnología en La Rioja. Dentro de la citada parcela, van a utilizarse 5.000 metros cuadrados para la construcción del centro con el espacio de datos.

El proyecto completo, que evidencia la apuesta de La Rioja por el futuro del español y la Inteligencia Artificial (IA), servirá para la creación y recopilación del Corpus Oral en Español y como plataforma tecnológica para la incubadora de startups de IA y Tecnologías del Lenguaje en Español, por un montante total de 14,5 millones de euros, financiado por fondos europeos (MMR-Next Generation). La ejecución está fijada para el próximo mes de junio.

El proyecto de TECHRIOJA, ubicado en el Recinto Ferial de Albelda, tiene varias fases de desarrollo. La primera ha supuesto la reforma de los edificios existentes para poder albergar ese proyecto RETECH (Tech FabLab) y convertir los espacios en un gran centro de emprendimiento digital. La segunda fase, desde la colaboración público-privada, radica en generar iniciativas tractoras que atraigan talento asociado a la tecnología.

El contrato está financiado con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la UE a través de los Fondos Next Generation.