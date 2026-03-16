AEA identifica los 295 tramos de carretera convencional y autovía más peligrosos de España, 4 de ellos en La Rioja

Archivo - Imagen de archivo de una autovía. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los 295 tramos de carreteras convencionales y autovías más peligrosos de España, localizados en un total de 67 vías de 45 provincias -cuatro de ellos, en La Rioja-. El Índice de Peligrosidad Medio (IPM) en el quinquenio 2020-2024 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional.

Así lo pone de relieve el último informe de la organización dedicada a la defensa de los conductores, que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El informe de AEA destaca que en el periodo analizado el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). "Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir", alerta.

La organización pone de relieve que "si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones". Así, AEA ha destacado que en los últimos cinco años en 295 kilómetros de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de ellas leves.

Para seleccionar los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2024 fue del 8,2).

CARRETERAS CONVENCIONALES

En el caso de La Rioja, la organización ha localizado un total de cuatro tramos, dos de los cuales se encuentran en la N-232, concretamente en los kilómetros 425 y 463, mientras que otro está en el kilómetro 274 de la N-111 y el cuarto, en el punto kilométrico 23 de la N-120.

En general, en el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se han localizado en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), con un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional.

Sin embargo, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (93) y víctimas (141) de la Red de Carreteras del Estado.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas; en el kilómetro 15 en la autovía T-11, con 85 accidentes y 103 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 295 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

CRECE LA PELIGROSIDAD EN LAS DE PEAJE

Respecto a las autopistas de peaje, AEA advierte de que "a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023".

Así, en el periodo analizado 2020-2024 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,4), en los que se han registrado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (789).

En el caso de La Rioja, todos los puntos se encuentran en la AP-68 -la ser la única vía de este tipo que cruza la comunidad-, concretamente en los puntos kilométricos 79, 81 y 150.

El kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (74,3), superando 16 veces el índice nacional medio; y en Barcelona, el que registra más accidentes y víctimas.

Sin embargo, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, con 42 accidentes y 62 víctimas, la mayoría heridos leves (59). Le sigue el kilómetro 13 de la misma vía, con 29 accidentes y 35 víctimas, (34 leves).

Según el informe de AEA, recogido por Europa Press, España cuenta en la actualidad con una red de 165.832 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.525 kilómetros son gestionados por la Administración Central (con más del 53% del tráfico total); 71.374 dependen de las comunidades autónomas (41,9%) y 67.934 de las diputaciones y cabildos (5,1%).

De la totalidad de la red, 17.691 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo el país que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la Unión Europea, seguido por Alemania con cerca de 13.000 kilómetros.