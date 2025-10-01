AECC atendió en 2024 en La Rioja a 297 pacientes de cáncer de mama y familiares, con 73 que precisaron atención social - EUROPA PRESS

Testimonios de pacientes y familiares protagonizan la nueva campaña de la Asociación para el cáncer de mama: 'Nos lo tomamos a pecho'

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación contra el Cáncer (AECC) en La Rioja atendió a lo largo del año pasado a un total de 297 personas diagnosticadas de cáncer de mama -253 en concreto- y a sus familiares, de las que 73 precisaron atención social.

Una cifra que se inscribe en las 1.904 personas diagnosticadas en la comunidad de cualquier tipo de cáncer a lo largo del año pasado, de las que 1.102 fueron hombres y 802, mujeres, según ha avanzado la consejera de Salud, María Martín.

Son datos que se han ofrecido este miércoles, en un encuentro en el que se ha presentado al nueva campaña nacional de la Asociación, en la que, bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', protagonizan testimonios de pacientes de la enfermedad y de familiares.

Con un emocionante video, ante un público de personas afectadas por esta enfermedad que la AECC La Rioja ha reunido en el encuentro en el Círculo Logroñés, se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de sensibilización de este año.

Como ha indicado antes de la proyección la presidenta de la entidad, Elena Eguizábal, "es una campaña diferente, en la que nos ponemos en la piel de las personas que tienen esta enfermedad".

Así, aparecen frases que se repiten, entre las que ha puesto como ejemplos 'Aterradas frente al diagnóstico', 'Frenadas o expulsadas del mundo laboral' o 'sin deseo sexual', "realidades en las que queremos acompañar a estas personas y ponernos en su piel".

Ha recordado Eguizábal que "en España hay 36.000 diagnósticos de cáncer de mama al año", un total de los que "atendimos en la Asociación Española contra el Cáncer en España a 23.000 personas -más de 250 en La Rioja-, contando con pacientes y familiares" en el año pasado.

"Son en su mayoría mujeres con miedo, de esperanza también, pero sobre todo con miedo, a las que queremos dar voz. Así el la campaña que hemos diseñado este año, un poquito diferente a las de otros años, en el que nos ponemos en la piel por las mujeres que han pasado por ese proceso y 'nos lo tomamos a pecho'", ha apuntado.

Una situación frente a la que ha apostado por "estar acompañando y cuidando a esas mujeres y poniéndonos en su piel". Ha reconocido que "le debemos mucho al 'rosa' en la lucha contra el cáncer de mama, porque ha sido y es un movimiento social que ha recaudado muchos fondos, ha dado mucha visibilidad al cáncer de mama y, en parte gracias a ello, las tasas de supervivencia del cáncer de mama son de las más altas de todos los tipos de cáncer".

"Pero -ha explicado- hemos querido verlo desde otra visión este año y ha sido una coproducción con pacientes y familiares que nos han expresado sus sentimientos y a los que acompañamos desde la escucha. Porque hay veces que se necesita algo más del 'esto se pasa, que tienes que tener esperanza, que seas fuerte'. Hay que escuchar a las personas cómo se están sintiendo porque ahora todos sabemos que es muy importante la salud física del cuerpo, pero la emocional es tan importante o más".

Con actos similares al de Logroño en toda España para presentar la campaña, ha señalado la presidenta de la AECC La Rioja, "damos el impacto pero vamos a continuar a lo largo de todo el mes", recordando que el 19 de octubre, Día del Cáncer de Mama, haremos un manifiesto también en las distintas localidades, en los ayuntamientos y saldremos con mesas informativas como siempre".

"ESPERANZA" E INVESTIGACIÓN.

Por su parte, María Martín ha apuntado que "hoy, las protagonistas son las personas que han sido diagnosticadas con cáncer, y a esas personas hay que lanzarles un mensaje de esperanza basada en datos, en evidencia científica y en todos esos pasos que se van dando gracias a profesionales que hacen tanto en investigación como en asistencia que cada vez la esperanza sea mayor y la luz más brillante".

"No estáis solas -ha añadido la consejera- hay mucha gente detrás, hay muchos sistemas detrás y uno de los ejemplos mayores a los que tenemos que agradecer todo el esfuerzo que se hace es a la Asociación contra el Cáncer. La Rioja es un ejemplo de cómo hay que trabajar, con la sociedad riojana también que se vuelca para que esto pueda ser así".

Ha citado Martín la importancia de los recursos con los que cuenta la comunidad en la lucha contra el cáncer, como la antibioticación "que posibilita intervenciones quirúrgicas mucho menos invasivas y que todos esos efectos secundarios sean menos agresivos"; la cirugía robótica, con la que, "desde 2013, se han realizado 444 procedimientos" en general y "en patología oncológica, 300 o más"; o la incorporación de los tratamientos con anticuerpos conjugados, desde septiembre de 2024".

Además, ha sumado que "día a día van saliendo tratamientos, técnicas y tecnologías nuevas que siempre van a favor del paciente", citando "la unidad de ensayos clínicos que se ha puesto en marcha, que es pionera, que significa que nuevos fármacos que todavía no han salido al mercado y que ni siquiera se han probado todavía, que son los más innovadores del mercado se han iniciado ya en nuestro Centro de Investigación Biomédica".

A ello ha añadido también la consejera "la importancia de la prevención", no solo hablando del autocuidado," de cómo nos cuidamos, de cómo vivimos, que es fundamental", sino de los cribados que se hacen en nuestro sistema sanitario", como los de cáncer de cérvix, cáncer de colon y recto o el de cáncer de mama "el primero en poner en marcha y que es el que más vidas ha salvado".

"No dejemos nunca de aprovechar de esos cribados que nos ofrecen los sistemas sanitarios, de la vida saludable, de las nuevas tecnologías y de la investigación en la lucha contra el cáncer, que todo es la vía para poder algún día convertirlo en enfermedad crónica. Viendo cómo se avanza gracias a la investigación estoy segura de que lo vamos a conseguir", ha concluido la consejera de Salud.