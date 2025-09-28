La AEMET activa un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja

Archivo - Se esperan lluvias en toda la comunidad - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en todo el ámbito geográfico de La Rioja.

De acuerdo con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOALAERTA) se esperan lluvias con una precipitación acumulada en una hora de quince milímetros.

El aviso está previsto desde las 15:00 horas de hoy, domingo 28 de septiembre, y hasta las 00:00 horas de mañana, lunes 29 de septiembre. Se espera en toda La Rioja pero sobre todo en la parte más oriental.

Junto a este fenómeno también están previstas tormentas durante el tiempo tiempo.

La AEMET ha explicado que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.