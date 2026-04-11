La Aemet amplía hasta la mañana del domingo el aviso amarillo en la Ibérica riojana por nevadas

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LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un parte este sábado en el que amplía, hasta las primeras horas de la mañana de este próximo domingo, el aviso amarillo por nevadas en la zona de la Ibérica riojana.

Como figura en este aviso, la situación de riesgo se extiende desde las 18 horas de hoy hasta las 6 horas del domingo 12, con una probabilidad de entre un 40% y un 70% de que se produzcan estos fenómenos.

Se especifica, además, que la acumulación de nieve en 24 horas puede alcanzar los 5 centímetros de espesor. Acumulaciones, se concreta desde el ente meteorológico, que se podrán dar por encima de 1.200 ó 1.300 metros.