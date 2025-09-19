La Aemet amplía a este sábado por la tarde el aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado a este sábado la situación de aviso amarillo por tormentas -con riesgo amarillo ya para esta misma tarde de viernes-, que, además, será también por lluvias fuertes.

En concreto, de acuerdo con este último parte, las lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de 15 mm., podrán darse entre las 14 horas de mañana sábado y las 00 horas del domingo 21, con una probabilidad de que se produzcan estos fenómenos de entre un 40% y un 70%.

En el caso de las tormentas, se podrán producir también en toda la comunidad, e igualmente, en la misma franja entre las 14 horas de mañana sábado y las 00 horas del domingo 21 con la misma probabilidad de que se produzcan estos fenómenos de entre un 40% y un 70%.