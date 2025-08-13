AEMET avanza un respiro térmico en el norte peninsular para este miércoles y jueves, con máximas de 35ºC en el sur

Archivo - Un niño en una fuente en el parque de Madrid Río, a 11 de agosto de 2021, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La ola de calor continuará probablemente hasta el próximo lunes tras un breve respiro térmico en el norte peninsular este miércoles y jueves, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho. Así, habrá máximas de más de 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península e incluso de 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

A su vez, se esperan tormentas en la mitad norte y el tercio este peninsular. Camacho ha avanzado que este miércoles habrá un cambio transitorio en la situación por el paso de una pequeña vaguada que afectará al norte de la Península y que traerá un alivio térmico a la mitad norte, no tanto por la entrada de aire frío atlántico sino por la generalización de la nubosidad y las tormentas.

Al margen de ello, continuarán las temperaturas significativamente elevadas en la mitad sur, el nordeste y zonas de Baleares y de Canarias. Así, las máximas experimentarán un descenso en la Península, que será localmente notable en el Cantábrico. Por lo demás, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

Además, las mínimas también bajarán en gran parte de la Península y en los archipiélagos, mientras que en el suroeste peninsular y litorales del norte tendrán un ligero ascenso. Aún así, no descenderán de 20ºC en la mayor parte del país, exceptuando el norte peninsular y montañas. De hecho, es probable que se superen los 25ºC en el Mediterráneo, Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

En lo que se refiere a las lluvias, se esperan chubascos y tormentas en la mitad norte y el tercio este peninsular, sin descartar el resto de forma local y sin esperarlos en el suroeste. Además, es probable que estas sean localmente fuertes y vayan acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en la meseta norte y las montañas aledañas, nordeste peninsular, Sistema Ibérico y Pirineos. En Canarias, podría haber calima en las islas orientales.

BAJADA EN LAS MÍNIMAS, QUE SEGUIRÁN SUPERANDO LOS 20ºC EN EL SUR

De cara al jueves, el portavoz de Aemet ha explicado que la estabilidad volverá. Aún así, no descarta tormentas y chubascos por la tarde en el nordeste y la Ibérica, que podrán ser localmente fuertes en el entorno pirenaico. Al margen de ello, se podría registrar calima en el sur de Canarias.

En lo que se refiere a las máximas, los valores estarán en descenso en Canarias, en el extremo suroeste peninsular y en el nordeste. En el resto se espera un ligero aumento, más acusado en la meseta norte y en Galicia. De este modo, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península, meseta norte, en el sur de Galicia, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares y se llegará a 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

A su vez, las mínimas también experimentarán una bajada ligera salvo en los archipiélagos y en los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios. Aún así, no se bajará de los 20ºC en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas y depresiones del noreste y es probable que se superen los 25ºC en el Mediterráneo, zonas de Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

El calor repuntará a lo largo del viernes y el sábado, de acuerdo con Camacho. Así, habrá probables condiciones de ola de calor. Por lo tanto, el calor notable no desaparecerá de muchos puntos de la Península y Baleares y aumentará para el final de la semana en curso.